同名同姓考生學測坐錯位扣2級分...家長抱不平　葉丙成：別急著幫孩子出頭

▲學測發生坐錯位置扣分事件。（示意圖，非文中當事人／記者林敬旻攝）

記者許展溢／台北報導

大學學測昨最後一天，台北市建國中學、新北市石碇高中2名考生同名同姓，都被分發到同間教室，考試時因坐錯位置，各扣2級分，爆發家長不滿打算提出申訴。台大教授葉丙成今（19日）在臉書發文說，看到老師、家長為孩子抱不平，覺得很不好，因為要讓孩子學會負責。

葉丙成以「別急著幫孩子出頭，讓孩子學會負責」為題表示，昨天看到考生同名同姓坐錯位置的新聞，對孩子因為緊張而犯了這樣的錯，是同情的。但隔天看到老師跟家長為孩子抱不平的說法，覺得很不好。

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葉丙成說，不能把自己學生、孩子犯錯的責任，推到辦理試務的人員身上。座位有「應試號碼」，其中一位學生也說了當天他發現前一天他檢查考場該坐的位子被另個人坐了，心裏有覺得奇怪；但他還是沒有跟對方確認就自己去坐另個位子考了。

他認為，整個制度的設計就是有「應試號碼」（以前的准考證號，現在是每個考生的考試通知裡有「應試號碼」）貼桌上給考生比對。考生找座位要先比對號碼，這幾十年來每個考生都知道該做的事（包括爸媽老師當年自己當考生時），現在卻要拗是大考中心的錯？大考中心何錯之有！

葉丙成指出，犯了錯而掉2級分，固然讓爸媽師長扼腕。但還好之後還有指考的機會，並不是就沒路了。但爸媽、師長為了愛子心切而把責任推到大考中心，指責試務人員沒有事先提醒孩子。這實在荒謬至極，而且還給了孩子最糟糕的教育。

葉丙成最後強調，別因為你家學生、你家孩子的粗心錯誤，就要搞死全台灣試務人員！讓孩子學會為自己的錯誤負責任，下次變得更小心謹慎，這才是真正對他好的教育。當爸媽的，別急著幫孩子出頭，讓孩子學會負責，這才是讓他一輩子受用的。