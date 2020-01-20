「學測難到100個法律人都不會」　法界氣喊：題目選項年年都錯應送分

記者許展溢／台北報導

大學學測才結束，卻引發法律界不滿，因社會科法律類題目，讓不少法律系教授氣得替學生們大喊太難了，甚至說不只難，其中第4題答案所有選項根本錯誤，還要強迫考生硬選，大考中心要全部送分，且這種題目拿去問100個法律人也都一定這樣回答。

▲大學學測社會科法律類題目讓不少法律人替學生們抱不平。（圖／記者林敬旻攝）



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翻開今年學測社會科第4題，曾有19 歲大學生某甲寫信回家，表示自己與班上同齡女同學談戀愛，要求取消父母早已為他訂下的親事，如果甲身處現在的台灣 ， 當甲向律師諮詢時，下 列何者最可能是律師的回答？答案是A，「如甲與女同學已辦理結婚登記，甲之婚姻未經父母同意無法生效」，但這題讓許多法律人都說，選項全錯。

▲大學學測社會第4題。（圖／翻攝大考中心試題）



政大法律系教授楊淑文向《ETtoday新聞雲》表示，以民法990條規定，未成年結婚是有效的，父母雖可以去跟法院申請撤銷，但申請前都還是有效，答案明顯錯誤。且這題只依據民法第981條「未成年人結婚，應得法定代理人之同意」出題，卻不知有其他法條，觀念也錯了。

楊淑文說，這次還有很多基本概念問題，除非高中老師學法律出身，否則根本沒能力教，尤其第4題應送分，因為答案不是A，其他選項也不對，這樣對考生影響很大，拿去問100個法律人也都會這樣回答，是無庸置疑的。其他題目也考了大法官會議解釋，但這些題目對學生而言根本幫助不大。政大法律系副教授劉宏恩氣的說，學測法律類題目是「年年出錯，已經不是難不難，而是錯的」，這題沒有選項是對的，當然沒有法律博士可答出來，竟然是錯的，還要強迫考生去答錯，如此出錯品質有問題。

▲陳英鈐說，每年總有幾題令人答不出來。（圖／翻攝陳英鈐臉書）



另外，中選會前主委陳英鈐也在臉書 PO出第10-11題組照片說，「大學學測試題好難，釋字784每年看題目都好沮喪，網路上說答案是B，可我覺得應該是A，我講的是德國法，台灣法的答案應該是B」。陳英鈐說，高中生應該有基本人文素樣，可選擇題是很難的，有部分題目實在不適合，現在律師司法官選擇題都要經過題庫一再篩選、不斷進化，不知道高中的公民科題目怎麼出來的，每年總有幾題令人答不出來。