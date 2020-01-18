建中同名同姓考生「坐錯座位」！學測超衰慘劇　2人各扣2級分

▲大學學測17、18日登場，竟發生坐錯位置的烏龍事件。（圖／非本文當事人／記者林敬旻攝，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

109學年度大學學測17、18日登場，竟發生坐錯位置的烏龍事件。台北市建國中學、新北市石碇高中有2名考生同名同姓，不料卻被分發到同一間教室考試，還陰錯陽差相互坐到對方座位，直到監考老師察覺有異，整起事件才曝光。依試場規定，2人將被各扣2級分，目前家長跟考生考慮向大考中心提出申訴。

這件事發生在建國中學試場，兩位同名同姓的陳姓考生17日上午赴考英文，一位來自建中，另一位來自石碇高中，但剛好被安排在同一間教室，直到考試開始18分鐘後，監考老師才發現其中一人的准考證號碼與身分證號碼不符，而且後方還坐著一位同名同姓的考生。

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當下監考人員發現2人可能坐錯位置，但考量其中一人已填答案卡，加上交換座位可能影響其他考生、看到其他人答案，因此決定不換座位，馬上啟用備用答案卡讓2人繼續作答。事後，考生聽聞可能被扣2級分，除了直呼太倒楣，也解釋是因為考前心情太緊張，看到姓名相符就入座，沒想過會有同名同姓的人在同間教室。

依照大考中心「違規處理辦法」第九條規定，學測及指考考試開始鈴響後，發現坐錯座位者，除了英聽考試成績直接不予計算，其他科目依下列方式分別處置：

一、 考試開始20分鐘內且於作答前，由考生本人或其他考生發現者，換至正確座位作答，不扣減其成績。

二、 考試開始20分鐘後或作答後，由考生本人或其他考生發現者，扣減該節成績，學測扣1級分、指考扣2分。

三、 經監試人員發現者，不論考生作答與否，均扣減其該節成績，學測扣2級分、指考扣5分，並視情節加重扣分或扣減該節全部成績。

▲大學學測試務人員出闈。（圖／記者許展溢攝）

不過，這起事件由監考老師發現違規，依規定2人成績必須分別扣2級分，但由於過去從來沒有發生過類似案例，也有認為大考中心安排時應將2人錯開的呼聲，因此考生及家長正考慮提出申訴。

根據《中央社》報導，大考中心副主任黃璀娟指出，考生座位由電腦系統安排，原則上避免前後左右是同校學生，但檢查准考證號碼也是考生的責任，除非考生提出突發傷病需求，才會人工微調座位，因此該案將交由考試委員會討論並決定處分；至於同名同姓部分，未來可能列入座位安排考量。