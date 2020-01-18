學測自然試題本印刷錯誤！南部5考生反映…試場延長3分鐘

▲南部試場有考生反映自然科試題裝訂錯誤。（圖／記者林敬旻攝）



記者許展溢／台北報導

大學學測今（18日）第2天最後一科自然結束了，大考中心會後說明試場違規狀況時提到，這次有印刷裝訂錯誤，經南部試場考生反映，馬上處理解決，沒有影響學生權益，並延長該試場考試時間3分鐘。

大考中心處長舒琮慧說明，南部考場考生向試場人員反映，自然科試題本印刷裝訂錯誤，每個試場都有備用3題本可更換。大考中心主任張茂桂表示，有5位考生發現頁碼不對，最後只有2位要更換，3位認為仍可依照答案卷作答不換。張茂桂解釋，由於不到1星期時間，印刷廠要負責70萬本試題，還要打包並裝在不同信封，工作量緊密造成錯誤，但都馬上處理，延長應試時間3分鐘。

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▲大考中心說明考場違規等狀況。（圖／記者許展溢攝）



另外，針對考場狀況、違規，舒琮慧說，天氣冷，有學生發燒嘔吐狀況，開了備用試場，從昨天截至目前統計開了15間應付突發情況。南部、東部因送神活動、直升機盤旋有噪音困擾，當下都有派員制止。

舒琮慧表示，昨天手機未關機50件，今天數學科24件、國寫17件，未帶有效證件截至目前統計341件，去年有358件，目前仍在繼續統計中。最後，今年身障學生數多，有506人，突發生病105人，2位學生因病況在醫院應試。