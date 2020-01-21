黑鷹墜機事件後　蔡英文視察嘉義四聯隊：無論發生什麼事我一定當後盾

記者張乃文／嘉義報導

總統蔡英文農曆春節前夕前往嘉義視察空軍四聯隊時提到，在參謀總長沈一鳴等同仁殉職後，最念茲在茲的就是嘉義基地的國軍，同時也肯定第四聯隊在漢光第35號演習中的表現及F-16V的換裝、換訓作演，「這就是我們中華民國空軍的志氣」。

蔡英文21日前往嘉義空軍第四聯隊視察，發表談話時表示，從沈一鳴等7位同仁殉職後，她最念茲在茲的就是嘉義基地的國軍，因為在殉職的將士中有3位是朝夕相處的同仁。她表示，無論發生什麼事情，一定會跟國軍弟兄姊妹站在一起、做各位的後盾，她相信，這8位英勇的將士一定不希望他們的殉職讓國家的安全受到影響。

蔡英文勉勵，各位同仁一定要打起精神，延續他們的意志，「我對各位很有信心，因為這就是我們中華民國空軍的志氣」。她提到，漢光第35號演習空軍第四聯隊的優異表現和正在加速進行F-16V的換裝、換訓作演，在美方協助下去年已經有23員合格完訓，也成為世界首批完成換裝F-16V型作戰隊，更有7位飛行員取得中職教官資格，這些成就不但讓國人引以為傲，未來空軍的戰力也會更加堅強。

蔡英文也表達對救護隊的肯定，黑鷹事件發生後2天，救護隊接獲通報，有登山客高山症發作需要協助，救護隊也第一時間前往完成救援，這證明挫折不會擊敗我們，只會讓我們更加團結、勇敢。蔡英文說，守護中華民國台灣從來就不只是國軍的事，而是全體國人要一起團結、奮鬥，未來也會繼續努力讓國軍弟兄姊妹「以身上軍服為榮耀」。

▲蔡英文視察嘉義空軍基地。（圖／記者呂佳賢攝，下同）