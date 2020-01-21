公開場合從不落淚原因曝光　蔡英文：領導人沒有自怨自艾的權利

▲蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）

記者張乃文／台北報導

總統蔡英文在2020大勝後接受電視台專訪，與談中主持人問及蔡英文，過去在競選場合或面對較為激昂的事情，也沒看過她在公開場合落淚。蔡英文表示，「做領導人最大的挑戰是要控制自己的情緒」。

蔡英文在2020大選後首次接受電視台專訪，在《新聞面對面》裡，主持人謝震武問到，領袖不能輕易掉淚或示弱，但像是史明歐吉桑對蔡英文來說是一個非常重要的陪伴，在投票前他卻走了，提到他的時候有辦法壓抑住情緒嗎？資深媒體人黃光芹也問到參謀總長沈一鳴意外離世後，抱著他的夫人、背對的同時有落淚嗎？蔡英文則說，有時候做領導人最大的挑戰是要控制自己的情緒。

蔡英文坦言，沈一鳴離世後，最激動的不是抱夫人的那天，而是第一天看到她的時候，因為夫人是強忍著悲傷，告訴蔡英文自己很堅強、不用擔心。蔡英文表示，事情發生的第一天真的心疼夫人，這麼大變故還是那麼堅強的說她可以撐住。

另外，被問及上次總統大選至今，中間的改革、經歷九合一，會不會有事情做了卻沒被理解的心情？蔡英文則認為，做一個領導人是，當人們無法感受到你做的事情、事情本身的正當性又或者是你的用心人們感覺不到，真的要想想是不是這些成果不夠具體、甚至於是不是還有誤解。

「政治人物不能坐在家裡抱怨的」蔡英文說，必須出去針對它、為什麼人民沒有辦法感受或是還有什麼不足之處，就去統統把它做好。她接著說，但有些當然是在觀念、價值上無法認同你，也必須帶著一份理解的心，「領導人是沒有自怨自艾的權利」。