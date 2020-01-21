安倍晉三國會上提「台灣」停2秒　全場爆掌聲…24城搶當東奧接待！

▲日本首相安倍晉三國會上提台灣。（圖／達志影像／美聯社）
記者陳亭伃／綜合報導
台日友好國際皆知。日本首相安倍晉三20日在國會發表施政方針，並提到311大地震後災區重建進度良好，岩手縣野田村市登記2020東京奧運台灣接待城時，停頓兩秒，全場爆出熱烈掌聲。對此總統蔡英文也回應，「很高興！」
根據《中央社》報導，安倍晉三出席日本第201通常國會，提到東京在1964年第一次舉辦奧運，今年再度有這樣的機會，日本全國上下都要辦一場帶給全世界感動的精采奧運，也希望全體民眾可以共同迎接「新時代」的來臨。
日本政府將2020東京奧運定位成「復興奧運」，就是要為2011年311大地震的災區民眾打氣，更要讓國際看到日本在災後重建的成果。安倍在演說時，特別提到9年前一名澳洲橄欖球員法爾迪（Scott Fardy）在岩手縣釜石市經歷了311大地震，自發性留在當地搬運物資、協助救援，令日本人相當感動。
釜石市為表達感謝，東奧期間擔任澳洲接待城。岩手縣野田村是台灣接待城、福島縣二本松市是科威特接待城等，29個災區自治體將加強對馳援人士交流。
安倍表示，在重建的過程中，收到許多救援，讓災區重建的速度、品質更快，希望大家能夠看到重建後的樣貌。日本為迎接2020東奧，全國各地多個城市登記為奧運選手接待城，目前已有478個自治體登記，其中台灣接待城有24個，居各國之冠。
對此，總統蔡英文特別在推特上提到，「我很高興在日本國會中聽到『台灣』，有20多個城市想成為台灣的接待城市，我們期待在日本訓練和參賽。」
「台湾」という言葉が日本の国会で大きな拍手を浴びたのは実に嬉しいことです！— 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) January 20, 2020
（05:27～06:00）
20以上の自治体が台湾選手のホストタウンを希望していたと聞いています。我々も日本にてトレーニングし、競技に参加できるのを楽しみにしています！頑張ろう！東京オリパラ！ https://t.co/R9dVPZiJzD