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安倍晉三國會上提「台灣」停2秒　全場爆掌聲…24城搶當東奧接待！

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▲▼日本首相安倍晉三在防衛省自衛隊高層會議上發言。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相安倍晉三國會上提台灣。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

台日友好國際皆知。日本首相安倍晉三20日在國會發表施政方針，並提到311大地震後災區重建進度良好，岩手縣野田村市登記2020東京奧運台灣接待城時，停頓兩秒，全場爆出熱烈掌聲。對此總統蔡英文也回應，「很高興！」

根據《中央社》報導，安倍晉三出席日本第201通常國會，提到東京在1964年第一次舉辦奧運，今年再度有這樣的機會，日本全國上下都要辦一場帶給全世界感動的精采奧運，也希望全體民眾可以共同迎接「新時代」的來臨。

日本政府將2020東京奧運定位成「復興奧運」，就是要為2011年311大地震的災區民眾打氣，更要讓國際看到日本在災後重建的成果。安倍在演說時，特別提到9年前一名澳洲橄欖球員法爾迪（Scott Fardy）在岩手縣釜石市經歷了311大地震，自發性留在當地搬運物資、協助救援，令日本人相當感動。

釜石市為表達感謝，東奧期間擔任澳洲接待城。岩手縣野田村是台灣接待城、福島縣二本松市是科威特接待城等，29個災區自治體將加強對馳援人士交流。

安倍表示，在重建的過程中，收到許多救援，讓災區重建的速度、品質更快，希望大家能夠看到重建後的樣貌。日本為迎接2020東奧，全國各地多個城市登記為奧運選手接待城，目前已有478個自治體登記，其中台灣接待城有24個，居各國之冠。

對此，總統蔡英文特別在推特上提到，「我很高興在日本國會中聽到『台灣』，有20多個城市想成為台灣的接待城市，我們期待在日本訓練和參賽。」

►安倍晉三喊出台灣影片

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