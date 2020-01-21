睽違14年！安倍國會演說「首提台灣」爆掌聲　蔡英文推文：很高興　

▲日本首相安倍晉三在政策演說場合，罕見提及「台灣」。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

日本首相安倍晉三（あべしんぞう）20日發表施政方針演說，提及2011年「311東日本大震災」，他表示震災災區的岩手縣野田村已登記為2020東京奧運台灣接待城，提到「台灣」兩字後稍微停頓，全場隨即出現熱烈掌聲。總統蔡英文對此發表推文表示「很高興」。

綜合報導，安倍晉三昨出席日本第201通常國會，提到今年夏天的東京奧運是「復興奧運」，除了向311大地震災區民眾加油打氣，也要向全世界傳遞訊息 ─ 日本已從大地震中重生。此次奧運也是東京自1964年首次舉辦奧運會後，再度主辦這場全球性盛會。

安倍表示，9年前311大地震對岩手縣釜石市造成重大影響，當時「海浪隊」（Sea Waves R.F.C.）澳洲籍橄欖球選手法爾迪（Scott Fardy）並未就此回國，而是留在當地協助救災。因此安倍表示，釜石市為表達感謝，將在東奧期間擔任澳洲接待城。

▲安倍晉三表示，此次奧運是日本向世界召開「我們回來了」。（圖／路透）

安倍另外宣布29個災區自治體分別為各國接待城，其中，岩手縣野田村將是台灣接待城，當他提及「台灣」兩字時特別停頓，隨後國會全場揚起熱烈掌聲。他說，311東日本大震災後，日本獲163國和地區的馳援，「對困難時伸出溫暖之手的世界各地人們，我再度於此表達感謝之意。」

安倍演說結束後，總統蔡英文在推特上以日文發表短文，很高興安倍在演說中特別提及「台灣」，以及國會議員們給予的掌聲，「聽說有20個以上的日本自治體登記當台灣選手的接待城，我們期待能在日本進行集訓、參賽。加油！東京奧運、帕運！」

《上報》報導，日本目前已有478個自治體登記接待奧運選手，其中台灣接待城多達24個，為全日本最搶手。

日本《產經新聞》報導，日本首相在演說中提到台灣「相當不尋常」；事實上，和日本無具體邦交關係的台灣一詞，在過去近14年的時間裡，未曾出現在首相的政策演說中，上一次已是2006年1月20日，由當時的首相小泉純一郎提出，內容是關於台灣免簽證。