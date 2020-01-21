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丈夫親眼目睹老婆失蹤　5年後「河底清出汽車殘骸」竟見白骨躺車內！

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▲▼森林。河川。河流，林地。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲女子消失五年多，卻被發現葬身河底。（圖／示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

美國紐澤西的日前在清理河道時，竟發現河底有汽車殘骸，經過打撈後發現，車內竟有一具人體骨骸，調查後發現是一名女屍，且就是過去人間蒸發5年多的一名婦人，當時她與丈夫去了乾洗店後就消失，家人找了多年，雖有心裡準備結局可能不好，但卻萬萬沒想到女子竟葬身河底。

根據英國《太陽報》報導，一間清理塞勒姆河（Salem River）的潛水承包商公司日前在清理河道時，竟在河底發現一台克萊斯勒，最終公司決定將該車輛打撈上岸，卻沒想到車內有一句人骨，立即送往鑑定中心。調查結果發現，死者是一名46歲的婦女史莫伍（Vanessa Smallwood），且已經被通報失蹤5年多。

▲史莫伍消失5年多，竟被發現葬身河底成白骨。（圖／翻攝自FBI）

▲史莫伍消失5年多，竟被發現葬身河底成白骨。（圖／翻攝自FBI）

警方通報給家屬時，史莫伍的家人幾乎無法置信，因為原以為她已經人間蒸發，卻沒想到竟葬身河底多年。家屬表示，5年多前史莫伍跟丈夫前往一間乾洗店，但就在丈夫從店內出來後，發現車子跟妻子已經不見。當晚雖有報警，警方也有發現史莫伍的手機有從距離失蹤地點約半小時車程的地方發出訊號，但卻遲遲找不到人。

史莫伍當時在機場工作，家屬也發現當時她曾被公司通報有些心理問題最後卻沒有想到，史莫伍消失多年後，再被發現已經成為一具骨骸，史莫伍的兒子接獲消息後，在母親的臉書上留下想念的留言，更表示，「母親的失蹤謎團終於被解開。」

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