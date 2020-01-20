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影／梅根退出王室「背後計畫被親姐看透」　回歸平凡生活…竟還繼續攀大咖鋪路！

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記者陳亭伃／綜合報導

英國王室近日家庭問題躍上檯面，18日女王伊莉莎白二世才發出聲明，提到最快2020年春季，哈利與梅根將不再使用「殿下」稱謂，20日哈利也首度發聲，「這一切沒有其他選擇，我們也非常難過」。對於哈利夫妻退出王室，外界支持、反對聲浪不息，而梅根的姐姐莎曼沙（Samantha Markle）接受訪問時表示，「擔心梅根一家人，即便退出王室了也不會找到幸福感」。

▲▼英國女王與薩塞克斯公爵哈利王子、薩塞克斯公爵夫人梅根合照。（圖／路透）

▲英國女王與薩塞克斯公爵哈利王子、薩塞克斯公爵夫人梅根合照。（圖／路透）

根據英國《太陽報》報導，莎曼沙在接受訪問時表示，梅根早在要嫁給哈利前，就該知道、並且思考自己是否可以順利的適應王室的生活，面對梅根與哈利指責媒體不斷抹黑自己、鎂光燈造成壓力，但梅根卻放縱自己的媒體朋友來指責自己的親生父親湯瑪斯（Thomas Markle）。

莎曼沙表示，湯瑪斯確實是一個不錯的父親，他不僅支付梅根從小到大的學費，也非常關心梅根，甚至現在患有心臟病很虛弱，卻沒有人了解他究竟有多關切女兒，必須承擔許多心靈壓力。莎曼沙也提到，已經高齡93歲的女王伊莉莎白二世，原本不需要面對家人分崩離析的壓力，梅根也沒想過要減低老人家的傷害，只為了自己「想做什麼」。

在女王的聲明中指出，「對於梅根很快地融入家族，非常驕傲」這明顯就是給梅根台階下，原本梅根可以好好的感謝女王、查爾斯王子，甚至是梅根的第一任丈夫，因為沒有他們就沒有梅根現在的一切。莎曼沙表示，「梅根變了，跟以前完全不同，她選擇用財富來取代家庭的一切，甚至也跟外界傳的王室有種族歧視完全無關」。

莎曼沙指出，王室非常歡迎梅根進入生活，也允許她提拔各方人才，但最後梅根的目標卻變成「名利雙收」，如果梅根與哈利退出王室真是為了平靜的生活，但到目前卻只看他們「走著紅毯、與迪士尼簽約、和許多A咖明星成為好友」，此外梅根也保留律師、宣傳顧問，表示她並非真的想回到「平凡」的生活。

莎曼沙認為，梅根或許想要用王室的聲譽來進行商業活動，但這是很不尊重的，「梅根嫁給哈利前只是一個女演員，沒有哈利、王室，她不會佔據所有媒體版面」。此外，莎曼沙也認為，哈利與梅根之子亞契也沒有被考慮到，亞契未來與其他家人的互動也成為問題。

莎曼沙指出，哈利將梅根置於哥哥、父親、祖母之上，這樣的家庭分裂了，一切都非長久之計，「我擔心梅根與哈利永遠都不會找到幸福、滿足感，因為王室都不能滿足了，其他地方能嗎？」但一切需要時間去證明與彌補。最後莎曼沙表示，「我愛我的姐妹，但我不喜歡她現在的樣子」。

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