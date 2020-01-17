她在機場「領行李轉盤旁」高麗菜式脫衣　男旅客傻看…從完裝變裸奔過程！

▲女子突然在機場內寬衣解帶，所有人看傻眼。（圖／翻攝自推特）

記者陳亭伃／綜合報導

美國邁阿密機場（Miami International Airport）日前發生一起令旅客毛骨悚然的事件，一名女子在機場漫無目的的走路，接著突然開始邊脫衣服，甚至已經全裸，但卻沒有任何機場人員願意拿毯子讓她蓋住或上前勸阻，引發機場內的旅客相當不滿，認為「明明就有工作人員，卻沒有人願意幫忙。」

根據《CBS Miami》報導，一段旅客在邁阿密機場拍到一段畫面，只見一名女子在機場內閒晃，但過了不久卻開始脫去自己的衣服，一開始大家以為只是一般脫衣，沒想到最後卻變成內衣褲都脫到精光，現場不少旅客跟工作人員全程目睹，卻完全沒有人上前阻止，最後大家都盯著女子全裸的身體看著。

一名在場的旅客表示，這真的令人不敢相信，旁邊都有人，卻完全沒有人願意幫忙。也有女旅客表示，大家不斷盯著這名女子，卻沒有人願意出手幫忙。其中旅客克萊迪（Tay Credit）表示，「甚至沒有工作人員願意拿毯子讓她蓋住身體」。

之後女子更跑到巡邏車旁，直接爬上車頂，警方過了不久接獲報案到場了解，才發現女子過去就有類似紀錄，將先對她進行安置，之後進行精神鑑定。