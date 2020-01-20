影／外送員抗議新制不公　熊貓3點聲明回應：停用自動休息功能

記者蔡玟君／台北報導

外送員因不滿foodpanda官方片面更改薪資結構，於16日發起罷工行動，並要求foodpanda在今天（20日）給予實質回應，不然將進行進一步抗爭。對此，foodpanda下午發表3點回應，表示將在2月前讓即時沖銷系統上線，同時停用自動休息功能，讓外送員拒單後不影響接單權益。

▲foodpanda報酬結構新制度。（圖／翻攝自Foodpanda官網）

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外送員日前因foodpanda片面通知要調整報酬結構，號稱單量增加30%，並提升整體報酬，然而實際比較「新制」與「舊制」薪資的差別，會發現每單從基本的70元降至60元，等於變相砍薪，以及預儲制度皆引發外送員不滿，因此在16日北中南發起罷工，並限期foodpanda最晚於20日晚間前回應。

▲foodpanda新制度讓外送員不滿。（圖／記者林敬旻攝）

對此， foodpanda發出3點聲明回應，表示將在2月以前讓即時沖銷系統正式上線，免除外送夥伴所提「需預儲」的發生可能，同時將停用自動休息功能，保障外送員即使拒單後也不影響之後接單的權益。

▲foodpanda熊貓外送。（圖／記者林敬旻攝）

foodpanda三點官方聲明：

1. 推出即時沖銷系統，解決欠款金額上限問題

我們期望以更有效率且穩定的方式管理金流，同時確保外送夥伴權益不受影響、服務沒有限制，因此 foodpanda 於2019年12月起即開始全力建置外送夥伴匯款後可即時更新欠款金額的「即時沖銷系統」，目前系統已進入測試階段，系統確認運作無虞後即會啟用。我們預期今年2月以前「即時沖銷系統」即可正式上線，免除外送夥伴所提「需預儲」的發生可能。

同時為維護外送夥伴春節接單權益， foodpanda 於1月23日至1月29日春節期間，將保持系統有兩次更新欠款時間，春節七天統一為11:00前完成匯款，系統將於12:00前更新欠款顯示金額；24:00前完成匯款，系統將於隔日凌晨1:00前更新欠款顯示金額。

2. 停用自動休息功能，拒單後不影響接單權益

為提高外送夥伴服務自主性及彈性，我們於2019年12月增加「拒單」選項，外送夥伴收到訂單時能視自身狀況選擇是否接單，然而若系統辨識到外送夥伴持續頻繁拒單，將會自動判定該夥伴目前可能處於無法接單的狀態，因此暫時安排外送夥伴短暫休息。

現今為了更落實承攬制度的精神，foodpanda確認將停用此項系統自動辨識功能，即日起外送夥伴拒單後並不影響後續接單權益。

3. 暢通外送夥伴與公司溝通管道

為了建立可長久經營的外送環境， foodpanda 依市場環境建立並調整外送夥伴合作方案，同時傾聽外送夥伴回饋、積極觀察新制度執行狀況。我們將持續暢通外送夥伴與公司溝通管道，所有外送夥伴皆可透過外送夥伴幫助系統及回饋信箱與我們聯繫溝通。