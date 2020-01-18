趙正平叫熊貓「1小時等不到」氣炸！　客服冷回：堅持取消無法退款

▲趙正平發文怒轟foodpanda。（圖／（左）翻攝自趙正平臉書／（右）記者林敬旻攝）

記者蕭筠／台北報導

美食外送平台又爆發送餐爭議，藝人趙正平今（18）日在臉書發文怒轟foodpanda，表示下訂單超過1小時，餐點卻遲遲未送達決定取消，孰料客服中心回覆外送員已領取餐點並表示無法提供任何賠償動作，讓他痛批「這麼爛的服務還敢跟消費者收費？消費者是可以被狹持的嗎？」重點是收到餐點後食物全是冷的，十分無奈，貼文曝光掀起討論。

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▲藝人趙正平訂熊貓外送等了1小時餐點都未送達。（圖／翻攝自趙正平臉書）



趙正平稍早前在臉書發文轟「到底幾點才會吃的到？」語氣十分不滿，他透露今（18）日早上透過foodpanda叫了早餐，孰料整整等了1個小時餐點才遲遲送達，曝光對話內容中，約莫10時10分左右聯繫客服中心表示因等待時間太長要取消訂單，「訂餐1小時了，餐沒到，我要退錢。」對方回應因店家已接收訂單故無法取消，如果堅持要取消就無法退款，並表示外送員已經到店取餐，不過趙正平一聽直接暴怒嗆「不要太過份！你們打算幾點送到呢」、「我的時間損失如何賠償我」、「我的用餐心情直接被影響」等話。

客服人員雖態度良好頻致歉，但強調無法提供任何賠償動作，不過會將收到其反應呈交給上面再做改善，趙正平最後怒回：「這麼爛的服務還敢向消費者收費嗎？官方不解釋嗎？自以為是嗎？消費者是可以被狹持的嗎？」最後在10時34分才收到餐點，「食物全是冷的。」對於此次訂餐服務感到火大。

對此，致電foodpanda公司並未接聽電話。事實上，近期熊貓外送員正因公司方片面更改薪資結構發起罷工行動，不少外送員選擇「上線不接單、不送餐」方式響應，有許多網友也反應訂購餐點相較平常確實有延遲送達的情形，但也無能為力。

►我沒有遲到，是時間遲到了！