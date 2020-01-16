首次勞資爭議「有得談」！熊貓有望設立外送員對談窗口　2/17再上桌協商

▲foodpanda與其外送員進行勞資爭議協調。（圖／記者林敬旻攝）



記者蕭筠／台北報導

去年11月foodpanda祭出「現金付款欠款匯回新制」，讓外送員需自掏腰包代墊餐費才能免於被停權風險，新制因疑涉嫌變更勞動條件，5名熊貓外送員於同年12月31日一狀告到台北市勞動局，雙方在今（16）日下午3時首度進行勞資爭議調解，也將針對近期公司方面砍薪部分提出協商，稍早前結果出爐，資方釋出極大善意，外送員認為一切都「有得談」，預計2月17日召開二次勞資協商。

此次勞資調解會議主要針對「現金付款欠款匯回制度」進行討論，台北市美食外送司機籌備工會一共提出5大訴求包括「拒絕預儲，拒絕付錢買工作」、「儘速解決錢包錯帳、欠款問題」、「外送平台需符合台北市外送平台自治條例」、「確立熊貓為完全承攬制，落實承攬精神」、以及「工會代表與熊貓公司每月需召開會議溝通意見」要求進行勞資協商，會中同步針對今日全台各地部分外送員罷工行動，抗議公司方無預警片面更改薪資調整方案一事進行討論。

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▲台北市美食外送司機籌備工會發起人陳泓瑞。（圖／記者林敬旻攝）



稍早前首次協商結束，台北市美食外送司機籌備工會發起人陳泓瑞受訪表示，此次會議中公司方釋出極大善意，「5大訴求都沒有直接反對我們，但因細項太多需要一一討論，為讓公司有時間處理，就各退一步。」不過比較迫切的訴求仍希望公司盡快處理，盼能在年前解決，不過並未詳加說明相較迫切訴求有哪些。

對於熊貓公司代表今日的善意態度，陳泓瑞強調「現在一切都有得談」，預計2月17日將召開第二次勞資調解會議，進一步做討論。至於今日實施的新薪資調整方案反彈聲浪大，熊貓也表示會帶回公司進行討論。此次為爭取權益告上勞動局，陳泓瑞坦言：「至少逼他們出來面對了！」更透露公司有計劃建立和外送員對談的窗口，是一大進展。

►我沒有遲到，是時間遲到了！