超爽尾牙照驚傳外流！原po嗆外送員「你們罷工我們爽領年終」　熊貓回應了

▲熊貓內勤尾牙大合照！他嗆「你們罷工我們爽領年終」官方打臉回應。（圖／翻攝自Facebook／靠北熊貓）

記者董美琪／綜合報導

美食外送服務空腹熊貓（Foodpanda）日前外送員因不滿公司突然更改雇傭內容，等同減薪，爆發全台罷工串聯行動。一位網友18日在臉書專頁「靠北熊貓」貼出疑似熊貓內勤尾牙合照，嗆外送員「你們送的跟狗一樣時，我們在爽領年終呢！」引發一片論戰。對此Foodpanda 19日緊急發聲明回應說明。

該網友投稿「靠北熊貓」專頁，貼出一張foodpanda的內勤員工尾牙大合照，貼文內容卻嗆聲「你們在罷工，送的跟狗一樣時，我們在吃尾牙，抽獎，爽領年終呢！」還以嘲諷語氣說「57～60算對你們很開恩了，在（再）吵50均一價喔！乖，貓奴們！」。

請繼續往下閱讀...

此篇貼文引發網友論戰，有人怒回「我真的受夠了，你們就慢慢砍不要哪天讓我在人力銀行遇見你們求職，我一定會一一打槍你們」「看到這畫面真的覺得很不爽」「完全不顧社會觀感和衝鋒陷陣第一線的員工感受，真是無言，還有人為此賣命，幫說話，唉…。」

▲熊貓外送員罷工。（圖／記者李宜秦攝）



一位熊貓外送員則難過地發文，因為自己本身有貸款要繳、還有家庭開銷要支付、商業保險以及全家人的勞健保費用，以及很多很多必要的開銷要支付，一般工作的薪資如果沒有3萬多已沒辦法支撐，在成為熊貓以前總是害怕發薪日這天，因為會有債主在門口等候，一拿到錢馬上就要支付負債。

他表示後來因為跑熊貓後，日子改善很多，「至少收入慢慢的跟開銷快要打平了⋯⋯沒想到卻發生家人住院需要人照顧的事情，等家裡的事情都安排好了、卻發現掉組了、沒有班可以選了，但也只能默默接受、努力接班接單期待能上一組選更多班來跑，以為日子會回到家人住院前，只要夠努力的跑單，家裡的經濟就能夠獲得改善⋯⋯但事實總是殘酷，公司從1/16開始減薪、雖然有說會保證一個小時都有3～3.5單，但自己實際跑的時候一小時只有均2⋯⋯以前債主在門口等拿錢的日子好像又要回來了，真的很害怕！」。

他感嘆「醫生說治療不是不可能，但是醫藥費很貴且健保不給付。看著家人痛苦神情，還一邊要我跑餐時注意安全，我眼眶裡打轉著淚水背過身子把淚水往肚子裡吞。」感嘆「這個年好難過⋯⋯」。

▲foodpanda熊貓外送，外送員罷工記者會。（圖／記者林敬旻攝）



熊貓外送對於「網傳尾牙照」風波回應，部分媒體採用社群媒體上匿名貼文，表示foodpanda內勤人員於1/17舉辦尾牙，並發表攻擊外送夥伴之言論。此報導與事實不符。foodpanda尾牙於2019年12月20日舉行，該貼文內容也並非本公司員工所發。

foodpanda 重視外送夥伴的權益，致力於打造穩定、雙贏的外送環境。目前正積極了解外送夥伴的反饋與新制度的執行狀況，請媒體協助刪除不實內容，也期望大眾勿以不正確事實檢視公司。

►李婉鈺脫了！大秀「肉色比基尼」辣照…一回眸電暈網友

►母拿59萬給女兒結婚度蜜月 不到1年「騎上女婿」挺孕肚上街…女婿變新歡！

►「2020愛妳愛妳」～超殺新年禮盒來了！

▲熊貓內勤尾牙大合照！他嗆「你們罷工我們爽領年終」 官方打臉：假的。（圖／翻攝自Facebook／靠北熊貓）