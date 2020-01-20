協商若破局將罷工遊行！外送員批熊貓沒誠意：1／20最後期限

▲foodpanda熊貓外送勞資爭議持續延燒。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳涵茵／台北報導

熊貓罷工事件延燒，外送員因不滿foodpanda官方片面更改薪資結構，全台各地部分熊貓外送員於1月16日發起「上線不接單、不送餐」罷工行動，更於當日進行首次雙方協調會，不過工會對於資方回覆十分不滿，直批「有回應跟沒回應一樣」，期望資方能在今（20日）給予實質解決辦法，否則將進行進一步的抗爭行動。

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▲若協商破局foodpanda外送員不排除將走上街頭。（圖／記者林敬旻攝）



台北市美食機車外送員協調會提出3點聲明，提及16日協調會上foodpanda承諾會在1月20日針對預備問題及薪資問題進行實質的回覆，外送籌備工會代表之一陳永霖表示，若在20日下午6點鐘下班前未收到針對薪資調整及廢除預儲制度的實質解決辦法與善意回應，工會將於今進行內部開會，發起下一波抗議遊行，且2月17日將不會參與第二次協調會。

陳永霖也點出，1月16日資方派出代表職位過低，且為法務身份，根本無法針對訴求進行實質上答覆，呼籲資方拿出「誠意」，期望至少能派出營運部高階主管出面對談。據了解，目前熊貓外送員以Line大群組為號召抗議行動，群組內約有1500多人，工會籌備初期也已請託委任律師，決心抗爭到底。

＊台北市美食機車外送員協調會3點聲明

1.協調會上公司承諾會在1月20日針對預備問題及薪資問題進行實質的回覆

2.新聞報導在協調會上未協調薪資問題是有所誤解，協調會上工會極力爭取薪資調整及廢除預儲制度。

3.1月16日資方派出代表職位過低,於協調會場無法針對訴求進行實質上答覆，工會研擬在1月20日若公司未有善意的回覆，工會於2／17不會參與二次協調會，並發動足 以影響熊貓營運的大規模抗爭行動。