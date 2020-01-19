尾牙抽中頭獎15萬元重機　他被酸「一輩子撿角」：花3萬請同事吃燒烤

▲原PO感嘆，「總之自己的命最沒價值，別人的命是黃金做的。」（示意圖／取自pakutaso免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

一名男網友分享抽到公司尾牙摸彩的重機，「但一點也不高興，無緣無故還要被說一輩子撿角，這台15萬8000多，我沒有想賣掉。」他感嘆抽獎靠運氣，「但抽到還要被以為是好朋友的人酸跟做人身攻擊，感覺真的煩。」有人直呼，「你只是個中獎的員工，而不是大老闆，千萬不要花錢買友情。」

近日正逢各公司尾牙旺季，當事人18日在「爆怨公社」臉書社團說，抽到重機頭獎當然也要回饋一下一起打拚的同事，打算請公司的人吃燒烤，預計花2.5萬到3萬元；他一個月領4萬多元，最多到5萬元，但也不是常常領5字頭。

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「我不是在抱怨薪水不夠喔」，原PO表示，他接手哥哥留下來的車子，本來88萬元，現在還剩70多萬元的貸款要繳，還有每月1.5萬元的保險費；以前有目標導致工作不穩定，所以存款不是很多，「現在失去哥哥，才讓我更加成長些。」

原PO指出，所以他會好好待在這間公司，幫公司賺錢，「我呢，一直都在為他人著想，就是不太會為自己想的人，我是很笨的人不得不承認。抽獎靠運氣，抽到的人要怎處理是個人自由，但抽到還要被以為是好朋友的人酸跟做人身攻擊，感覺真的煩。」

▼原PO想請同事吃燒烤，被其他網友說「請飲料就好」。（示意圖／記者周宸亘攝）

原PO感嘆，「該降低那人在心中的位子，畢竟人家根本沒當你是好友，何必要笨笨的一直挺人家。單身說真的，朋友也沒說過要幫我脫單什麼的。想想我這些朋友從以前到現在，還真的對我沒有什麼多大的幫助。」

原PO表示，但這名酸他的人，「我有跟他周轉過一大筆錢，雖然沒幾天就還他了，但還是算欠他一個大人情。2019失去了重要的人，2020不知道人生還會發生怎樣的轉變，總之自己的命最沒價值，別人的命是黃金做的。」

對此，其他網友留言，「有時候中獎比沒中獎慘」、「我在公司也有遇過這個狀況，到底為什麼抽到就要請客就要捐出來？不捐出來不請客好像是我們的問題了」、「我的做法賣掉（還車貸），如真的要請，請飲料就好」、「請他們喝飲料就該偷笑了，還燒烤。你只是個中獎的員工，而不是大老闆，千萬不要花錢買友情。」

許多人直呼，「抽到就是運氣好，不用覺得對不起誰」、「請飲料+雞排已經很高級了好嗎，還燒烤......沒必要把錢花在沒意思的事情上面」、「不用回饋給全公司的人吧？只要請幾個比較好的朋友就可以了。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！