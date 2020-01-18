出國「行李箱輪子被摔斷」！她回程前買新箱子裝　抵台再崩潰：地勤也看傻

▲原PO出國到了當地，行李箱被摔到不堪再拖拉 。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

這運氣也太背了！一名女網友日前出國，到了當地卻發現行李箱被摔出一個洞，無法順暢地拖拉，只好在當地再購入一卡新的行李箱。沒想到厄運並沒有就此結束，她回台拿到行李時不禁再度崩潰，就連地勤人員見狀也都傻眼了。

「抱怨自己出門沒拜拜......。」一名女網友今（18日）在臉書「爆怨公社」中發文，表示自己日前搭阿聯酋航空出國，抵達目的地時卻發現她的粉紅色行李箱被摔壞了2個輪子。雖然她當下立刻找到服務處申訴，但當地機場因為沒有新的箱子提供更換，對方只能請她回台灣再處理。

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只見她的硬殼行李箱輪子處被摔出一個裂痕，嚴重到已經可以直接把輪子拿下來。由於壞掉的箱子不好拖拉，原PO便在回程的前幾個小時買了一個新的格紋行李箱，方便裝個人物品。

怎料，她回台後在行李轉盤等行李，一拿起來卻二度崩潰，發現新行李箱的拉桿竟然也被摔壞了，邊邊還被擦破皮，只好立刻找機場行李組協助處理，如此衰運就連地勤人員也傻眼。

▲沒想到買一個壞一個......。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文一出，網友們表示「來回都這樣妳真的運氣不好」、「常出國，已經習慣了」、「真的好悲劇喔，我去日本回程都用行李袋裝，餅乾都還好好的欸」、「行李箱還是買便宜一點的好，反正都是被丟來丟去，便宜點比較不心疼」。

此外還有網友長知識了，驚呼「原來可以換啊！以前都認栽。」原PO也解釋，最後行李組有把她的新行李箱送去維修；不過粉紅色箱子無法再修復，對方也只能換一個新的給她。且還好她出國前有先保旅遊不便險，問題發生後還可以拿到一些賠償金。

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