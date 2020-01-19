影／ATM領200！兒一看「螢幕顯示餘額」大喊　他摀住嘴：領錢別帶小朋友

記者陳俊宏／綜合報導

一名爸爸直呼「領錢不要帶小朋友是正確的」，結果原因讓其他人笑翻直呼，「小孩真的是豬隊友！」他也分享領錢時發生最難過的事，開玩笑說「連後面的都幫我流淚了。」

▲原PO分享領錢發生的糗事。（示意圖／記者周宸亘攝）

請繼續往下閱讀...

這名爸爸18日在「爆怨公社」臉書社團還原當時情況，「排了很多人，好不容易換我領錢，我兒子在隔壁大聲問我『媽媽有給你錢哦』；我跟兒子說『小聲點，後面還有人排隊』；我兒子問我領多少？」

「我小聲地說200」，原PO表示，領完以後按「餘額顯示於螢幕」，「我兒子看到以後大喊，『爸爸你領200只剩下5塊錢』。我摀住我兒子嘴巴，你是要全世界都知道您北帳戶只有205塊喔。」

▼原PO的帳戶只有205元。（示意圖／記者周宸亘攝）

原PO後來也補充說，別問他為什麼不按明細表，「我以為明細表很安全，結果我兒子曾經拿我個位數餘額給後面阿嬤看。」有人留言「是我會等沒人的時候領」；原PO回「沒辦法啊，原本想說跨行領，這樣就真的沒半塊了。」

有人指出，「後面的先生應該會抽出一張藍色的紙說，『這四個小朋友不會亂講話，給你帶回家』」；原PO回「 感覺後面的民眾都在啜泣了。」還有人笑說，「小孩真的是豬隊友」；原PO回「結果他買個玩具就花我150了。」

原PO也分享領錢時遇到最難過的事，「我領百元，ATM喊出領款金額以1000為單位…這個傷害到，連後面的都幫我流淚了。」

也有爸媽留言，「我女兒小時候曾看著前面正在操作ATM的人，大聲唸出他的密碼」、「上廁所也不能帶小孩，都會被實況轉播..『媽咪妳屁股流血了』、『媽咪妳大便好臭喔』。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！