狂醫杜元坤「捐半薪30年累積近億」　病人換10醫快放棄...最後找上他：超猛

▲杜元坤之前到澎湖義診時不慎被割傷腳，差點因此喪命。（圖／翻攝杜元坤臉書）

記者周亭瑋／綜合報導

義大醫院院長杜元坤是骨外科名醫，行醫30多年的他，會固定捐出半薪，累積金額近億元，懸壺濟世的善舉曝光後，感動無數人，如今他曾經的病患現身說法，淚讚杜醫師不僅醫術高強，看診態度也和藹客氣，讓他感受到滿滿正能量。

自嘲是「偏執王」的杜元坤，經常赴醫療不發達的國家義診，每個月也固定會到澎湖駐診，因此獲得「候鳥醫生」之美譽，去年更奪得醫療奉獻獎。

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他曾直言，對奢侈品沒有興趣，只對行醫救人有狂熱的執著，而開刀房就是他的舞台，救人免於截肢癱瘓，即是他最快樂的嗜好。

▲杜醫師擁有許多粉絲，力讚他是醫界典範。（圖／翻攝杜元坤臉書）

此話不假，就有曾給杜醫師開刀的病患經驗談，「在術後一直很想分享，希望剛好給有類似病況的人（或他們的親友）看見，被誤判的我也是在經歷十幾位醫師看診治療後，才遇見他的。」

該名病患在PTT提到，之前因為車禍，腳長時間動不了，就像黏在地板上，要用嚕的才能移動的程度，給許多醫師看診過，也始終沒有起色；後來，輾轉聽到身邊的人推薦，在半信半疑之下，特地到義大醫院請杜醫師看診。

他回憶道，「坐著輪椅被家人推進去，杜醫師問診時我才答了幾句話，就診斷出問題在哪，原因是什麼及治療的建議也都直接回答，當時自己與家人想說已經拖延很久了，且杜醫師是唯一非常有把握，馬上判斷出來的醫師，於是決定動手術。」

開刀後，他的傷口恢復情況非常好，連疤痕都處理得漂亮，才剛過幾天就能明顯感覺到差異，「住院期間，杜醫師和他的團隊每天早晨都會到診間關心，感覺得到非常忙碌，但態度卻非常和藹客氣。」

▲杜元坤行醫30年的期間，固定捐出半薪，幫助許多學生。（圖／翻攝杜元坤臉書）

最讓原po後悔的是，沒有在一開始別人推薦時，就去找杜醫師，「覺得腳的狀況不好移動、交通不方便，是幾個月後，又被租車中心的服務人員推薦，才想說去試一試，當時拖延了太久，腳已經有點萎縮變形，目前持續復健中，感謝復健治療師們！」

他還提到，杜醫師在神經微創手術方面很強，病患很多、開刀行程也很滿，不過看診時都是笑臉以對，完全不會有敷衍、趕進度的感覺；同時其他醫師們護理師、個管師、助理手術的團隊，也都非常親切、熱情，讓他印象深刻。

鄉民們看完也感動大讚，「原來是黑傑克」、「佛心來著，很不簡單」、「推，人體真的很奧妙，有時真的需要高手」、「推推推，感覺真的很神」、「社會上真正的勇士」、「感動...人間菩薩，謝謝你的分享」。

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