兩間廟問姻緣「擲筊結果全相反」心碎收場　內行一看秒解惑...正妹驚：天啊

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者張一中攝）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友前陣子運勢不順，於是到大廟裡拜拜，並擲筊問感情事，由於結果很好，她還為此開心好幾天；最近她再度碰上難題，於是就近到規模小一點的宮廟，沒想到明明問題都一樣，擲筊結果卻迥異，讓她相當沮喪，最後也真的以心碎收場。

「有人有遇過在廟裡拜拜擲筊，兩間廟擲出來的完全相反嗎？」女網友在靈異公社問道，前陣子不順的她，經常寄託宮廟，有一天她特地到某間非常有名的大廟，擲筊跟月老問事。

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當時，她先報上自己的名字，與伴侶是誰後，便連續提出「他是正緣嗎」、「我們會結婚嗎」等問題，不論問什麼答案都是好的，於是她開心地返家，儘管好幾天過去，仍掩蓋不住自己的喜悅。

然而好景不常，女網友又遇到一些事情，這次她只到比較近一點的廟，雖然沒第一間大，但也並非外面小小間的宮廟。而她熟門熟路的進行一樣的流程，結果才問第一句「他是正緣嗎？」就得到陰筊，剎那間她真的慌了，緊接著又咬牙問， 「我們會分手嗎」、「年底分嗎」，問到後來她的淚水已在眼眶打轉。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

那天返家後，女網友還詢問長輩，這時候該信大廟還是小廟；沒想到，跨完年一切全變了調，不僅有人通風報信，伴侶和其他女生跨年，後來全部事情逐一攤開，更發現男方從頭到尾都在欺騙，隱瞞了很多事，最後兩人也徹底斷開。

直到現在，原po還是會好奇，「怎麼會兩次差那麼多，完完全全相反的答案，以後我要怎麼問？」對此，網友們紛紛回應，「問姻緣不太能用搏杯，下一次用抽籤問，用籤詩來看神明要說什麼」、「有時候多相信自己的感覺」、「真是一個好問題，緣份很重要，自己的決定也很重要」。

另外，文章也釣出內行人指出正確求籤的方法，首先要點香跟神明講姓名、農曆生日、戶籍地址、想求問事宜，有條理地慢慢稟報；等半小時，讓神明有時間查所求問事項，「當您問了要求籤的大方向後，要有三聖杯的同意，才開始抽籤的過程，然後每一支籤詩都要以三聖杯來確認是否為神意。」

他接著說，「抽到第一支籤詩後，還要以一聖杯來確認還有沒有續籤，有杯就繼續抽，抽法如同前面一樣，沒有就不用抽了，表示神明要說的話已指示完畢。」看完，原po忍不住驚呆，直呼「我都沒有等半個小時...天啊！」

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