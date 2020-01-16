侯友宜發不出去的感謝狀　神秘「無名氏」今年捐2千萬！10年共捐1.9億元

▲ 不能中斷的愛心馬拉松，無名氏慨捐新北2千萬10年捐1.9億行善。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜15日主持市政會議特別感謝一位默默做公益的善心人士，近10年來每到農曆春節前，都會以「無名氏」名義捐贈善款，2020年再度捐贈2000萬善款。侯友宜表示，將妥善規劃這筆善款在社會福利政策上，希望各界持續響應「好日子愛心大平台」，嘉惠更多社會弱勢。

新北市這位善心人士已連續10年，在每年農曆春節前捐款2000萬給弱勢的族群，10年來累計捐款高達1億9000萬元，共嘉惠超過60萬名老人、兒少、婦女、新住民及身心障礙者等弱勢族群，捐贈支票時，也強調「關懷弱勢是一場不能中斷的愛心接力馬拉松」，同時感謝侯市長及市府團隊妥善運用善款，如敬老眼鏡、老人固齒塗氟計畫、幸福保衛站、好日子愛心大平台等。

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▲ 新北市長侯友宜感謝無名氏愛心，盼各界持續響應「好日子愛心大平台」。

侯友宜特別感謝這位善心人士堅持十年不變的善心和信念，非常難能可貴、令人敬佩，並宣布2020年的2000萬元，市府要持續推動敬老眼鏡及長春固齒塗氟計畫；另為減輕家庭照顧壓力，推動高照顧負荷家庭緊急安心喘息服務、透過資訊化導入，推動社區智慧照顧計畫，隨時追蹤長輩身體健康狀況；以及讓經濟弱勢學生能安心就學，推動新北學霸-建教合作圓夢獎助方案，讓「無名氏」滿滿的愛心，充分發揮最大效益。

新北市自2019年推動「好日子愛心大平台」，半年內已媒合完成105項專案，尚待媒合專案計51案。侯友宜表示，將持續推動「好日子愛心大平台」，媒合社會資源社會需求快速精準到位，照顧更多弱勢族群，希望更多的愛心人士加入，即時幫助各項需要被幫忙的人，讓更多社會弱勢得到更多社會溫暖的關懷，一起建構新北市成為有愛心、溫馨、幸福的祥和的社會。

「時間對我們來說完全沒用！」