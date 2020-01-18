狂醫行醫30年固定捐半薪「累積近億」…睡4小時澎湖跳島義診

▲杜元坤到澎湖義診時不慎被割傷腳，差點因此喪命。（圖／翻攝杜元坤臉書）



記者柯振中／綜合報導

義大醫院院長杜元坤以「偏執」出名，是2019醫療奉獻獎的得主之一。他曾爆料，自己對奢侈品沒有興趣，只對行醫救人有狂熱的執著，開刀房就是他的舞台，讓患者免於截肢、癱瘓的痛苦，是他最快樂的嗜好。

杜元坤除了是名「狂醫」以外，更是懸壺濟世的仁醫，他從「10元阿嬤」莊朱玉女等人的口中得知澎湖的醫療困境，因此投身到澎湖義診，「與其讓這些病人千里迢迢來讓我治療，不如我去。」

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杜元坤接受《東森新聞》專訪時提到，由於澎湖病患人數相當多，杜元坤2天內連跳了9個島進行義診，也因此讓他得到「候鳥醫生」的美譽，「有一些好朋友都叫我候鳥醫生，就是時間到了這隻鳥就會飛回來，指日人家候鳥是每半年一次，我是每個月都會過去。」

他提到，在澎湖義診的期間，他一天睡不到4個小時，甚至還有一次下船時不慎割傷腳，感染了海洋弧菌，險些要了他的命，「沒有要你一條命，也要你一條腿。」

▲杜元坤行醫30年的期間，固定捐出半薪，幫助許多學生。（圖／翻攝杜元坤臉書）



割傷腳後，他當時的禮拜天回台灣開始發燒，但周一仍正常工作，接了12檯手術，沒想到最後一檯刀結束後，腳上已經化膿破皮，因此緊急動了第13檯刀，「我說，我們開始第13檯刀。大家就說，沒有第13檯啊。我說，第13檯就是主治醫師跟病人同一個人，都叫杜元坤。」

杜元坤行醫30年的期間，固定捐出半薪，累積捐出近億的薪資，幫助許多學生，「我為什麼持續這樣做？其實是當年受到德雷莎修女的感動。她說，真正的奉獻，不是把多餘的給別人，是割你原本有的給人家。我把我的身體、心靈、時間享受全部都給病人。」

此外，杜元坤住處不到2坪，房間內除了一張床、床頭櫃以及衣帽架以外，沒有再擺其他東西。為什麼要住在這種空間？杜元坤提到，如果用太奢侈的環境，就會消磨意志力，「越辛苦的環境越能磨礪自己想要幫窮人服務的心。」

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