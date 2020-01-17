蔣月惠選立委2萬票20萬保證金沒收　她卻很開心：募到50萬捐款

▲屏東縣議員蔣月惠邀請書法家寫春聯送民眾 。（圖／翻拍自蔣月惠臉書攝）

記者陳崑福／屏東報導

無黨籍屏東縣議員蔣月惠參選本屆立委，得票數2萬餘票未跨越門檻，導致20萬元保證金卻被沒收，但她靠在街口等拉小琴拜票作法，獲得超過50萬元捐款，顯示鐵粉未退，讓她信心大增，認為已達到初選參選的目標，下屆參選，實力不容手小看。

蔣月惠這次參選立委，原本冀望得票數跨越得票門檻獲得每票30元補助款，捐助弱勢，但未如人願，不但未獲得補助款，20萬元保保證金反而被沒收。雖然如此，她不設競選總部、沒有宣傳車、不掛看板等，靠著站在各選區主要路口拉小提琴拉票、接受陳情等作風，得到選民支持，選舉期間，獲得小額捐款超過50萬元。選舉補助金照顧弱勢為訴求參選立委，雖因得票數未達門檻而落空，但是她不掛布條、不請宣傳車、獨自站在路口拉小提琴的選舉方式，卻讓她獲得50萬元的捐款，她認為在某種程度上還是達到了參選目的，她感謝支持者的認同。

尤其，屏東市區得票率比縣議員高出2000多票，顯示她雖在議會行事風格受到排儕，但鐵粉對她的支持持續增加，目前第1選區還維持12席議員名額，未來不管是否因人口減少變成席次減少，未來她不管參選縣議員或立委，仍是綠藍等黨派不可輕忽的勁敵。

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