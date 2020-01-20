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最狂儲水桶存錢！2年成果「爽領6位數年終」　每天下班掏口袋...養出壯觀零錢陣

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲最狂儲水桶存錢「爽領6位數年終」。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲儲水桶存錢是高招阿，不過要存滿也不容易。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者周亭瑋／綜合報導

在小資當道的年代，各種無痛存錢法應運而生，其中古早且傳統的撲滿，莫名受到大家喜愛；有趣的是，這名男網友並非以豬公儲蓄，而是存進飲水機的儲水桶裡，至於這兩年來的豐碩成果，更羨煞眾人。

「自己的年終自己發！」男網友在爆廢公社發文分享，只見儲水桶裡塞滿鈔票和硬幣，在割開瓶身後，他將存的錢全數倒出，並依不同面額分類，而一致排開的場景猶如行軍列隊般超壯觀。

請繼續往下閱讀...

▲最狂儲水桶存錢「爽領6位數年終」。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲這個列隊太療癒了。（圖／翻攝自爆廢公社）

他表示，自己在銀行有存款，而這些則是每天下班後，將口袋剩餘零錢投入，慢慢累積的成果，「存了多久我也不知道，大概有2年吧！大家都想知道多少，總共快15萬，硬幣約9萬8182元。」

po文一出狂吸超過1.1萬讚，許多網友不禁讚嘆，「50元的就43000了」、「桶子要用最大的就對了」、「我也要來學你，自己給自己發年終」、「從天亮算到天黑嗎」。

還有不少人笑虧，「恭喜發財，紅包拿來，感恩」、「剛好拿來安太座」、「大家一起喊，捐出去，捐出去，捐出去」。另外，原po還透露，為了拍照記錄，他與兩個孩子一起整理，共花了2小時30分鐘。

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