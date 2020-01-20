韓國瑜202字感謝國安團隊　韓粉刷一排「特勤吳彥祖」照片求留下

記者黃翊婷／綜合報導

高雄市長韓國瑜19日晚間在臉書PO出4張照片，感謝國安團隊兩個月來的辛苦，如今正式離別，照片裡的所有人都笑得很燦爛，希望他們未來事事順心，前途一片光明。不過，文章一PO出吸引不少韓粉在留言區貼出「特勤吳彥祖」保六警官林政宏的照片，並半開玩笑地說，「其實還滿希望特勤吳彥祖直接留下來保護市長。」

▲林政宏因為長相神似藝人吳彥祖，受到民眾關注。（圖／記者吳奕靖攝）

韓國瑜在202字的PO文中提到，自己非常感激遇到這一群勤奮盡責的國安團隊來執行維安任務，雖然兩個月的時間聽起來不久，但他們日夜相處，「竟讓我錯以為人間已過數十載」，如今正式離別，照片裡的大家都笑得很燦爛，因為這一路走來都是一同奮戰的熱血。

「時時刻刻備勤、永遠專業面對人群，卻從不喊一聲累的大家，你們辛苦了！我們青山不改、綠水長流。」最後，韓國瑜也不忘送上祝福，希望國安團隊的所有人未來都能事事順心，前途一片光明。

▼▲韓國瑜PO出與維安人員的合照，粉絲們卻歪樓希望林政宏留下。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜）

有趣的是，這篇文章一PO出，底下有不少韓粉貼出「特勤吳彥祖」保六警官林政宏的照片，還留言敲碗希望他能留下，「其實還滿希望特勤吳彥祖直接留下來保護市長」、「我是熟齡老媽媽，但是我也會追星，帥哥，姐姐我來了」、「希望這些特勤帥哥能夠一路平順啊」。

也有韓粉留言大讚韓國瑜是暖男，「市長真的是一位溫暖的人，我們都沒有離開喔」、「這一戰大家都辛苦了，感謝國安特勤人員這兩個月來的辛勞，感謝你們讓這一刻溫馨永存」。

▼林政宏曾陪同韓國瑜一起搭乘旋轉木馬。（圖／記者洪靖宜攝）