台灣民意基金會／72％不期待韓國瑜2024再戰總統

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者翁進忠攝）



記者陶本和／台北報導

台灣民意基金會20日「2020大選後台灣政局走向」記者會，結果顯示，有72％民眾不期待高雄市長韓國瑜再戰2024年總統選戰，僅有15％支持。

針對是否期待韓國瑜4年後捲土重來再選總統，根據民調結果，6.2%非常期待，8.9%還算有期待，25.1%不太有期待，47.3%一點也不期待，12.7%沒意見、不知道、拒答。

民調分析指出，國民黨認同者中，有35%的人期待韓國瑜四年後捲土重來，但有56%不期待；而在民進黨認同者中，有87%不期待他四年後捲土重來，其中更有66%強烈不期待，只有9.1%期待他四年後捲土重來。

在中性選民方面，有66%不期待他四年後捲土重來，期待的只有8.8%。此外，在高雄市選民方面，有77%不期待他四年後再選總統，期待的只有11%。

該民調由台灣民意基金會委託山水民意研究公司進行，訪問期間是1月14-15兩天；以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨 機方式抽樣；有效樣本 1078 人；抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 2.98 個百分點。 並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。 經費來源是財團法人台灣民意基金會。