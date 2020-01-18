「特勤吳彥祖」太高調惹火高層　被踢出負責卸任副元首「外圍」勤務

▲特勤吳彥祖林政宏。（合成圖／ETtoday資料照）



記者陶本和／台北報導

2020總統大選負責國民黨總統候選人韓國瑜維安的「特勤吳彥祖」保六警官林政宏，日前把IG帳號公開，並透露自己未來動向，讓國安高層備感困擾。對此，特勤單位也將他歸建保六總隊第一警官隊，未來負責機動支援卸任副元首的「外圍」警戒勤務。

林政宏在選戰期間，負責韓國瑜維安勤務一夕間爆紅，成為韓國瑜身邊的另一個焦點，本來維安單位只希望他維持一貫，不多做回應，專責安全工作即可；但近期他公開自己的IG帳號，供粉絲追蹤，並主動透露自己任務完成，甚至有貼身的粉絲自作聰明設立粉絲專頁，放上工作勤務、私下照片，引起維安高層的反彈，甚至私下抱怨他違反低調的原則，「自己在前面秀，裡面幫他在後頭溝通善後」。

日前林政宏被媒體報導指稱，他未來將負責準副總統賴清德的維安工作，這也遭到維安高層的駁斥，強調這是錯誤訊息，他將在19日凌晨歸建，未來也頂多負責「外圍」的警衛勤務。

接著，韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡18日在臉書放上她與林政宏的合照，也一併把另一名特勤人員「林佑威」同框。對此，同樣造成特勤單位的困擾。

據指出，維安高層評估，林政宏已經違反特勤人員安全保密守則，未來確定不會負責準副總統賴清德維安警衛室工作，而是放到機動支援性質的卸任元首任務，包括前總統馬英九、屆時卸任的陳建仁的勤務，而且也不會放在核心，而是「外圍」的警戒勤務。

▲特勤吳彥祖林政宏。（圖／翻攝自何庭歡臉書）