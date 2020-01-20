雲端最前線／政壇各懷鬼胎？罷韓成功或失敗對誰有利？

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大選雖然已經落幕，但罷韓行動卻持續進行，Wecare發言人尹立宣布，罷韓連署最關鍵的第二階段將在29日正式啟動，要在30天內衝出30萬份連署書。但相較選前激烈的罷韓行動，現在卻傳出不同聲音，柯文哲甚至直言民進黨不會全力打韓，因為這樣綠營2022會很好選，罷韓真的有其他政治盤算？《雲端最前線》20日邀請前立法委員沈富雄、國民黨新科立委洪孟楷、郭台銘辦公室副發言人吳怡萱、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲割草團體在Wecare高雄發言人尹立代表下，宣布在初五啟動第二階段罷韓 。

國民黨大選失利，吳敦義負起政治責任請辭，3/7將進行補選黨主席，目前黨內被點名的要角遲遲未表態。不過，據傳有聲音認為「國民黨缺一個蔡英文」，基層想拱退黨的郭台銘出馬，帶領黨起死回生，對此，郭辦回應：從未聽説此事。國民黨內部鬥爭激烈，導致空穴來風？

國民黨前青年團總團長林家興等人，15日串聯青年發起「青黨行動」，要求黨領導層負起責任總辭。對於黨內的改革聲浪，代理主席林榮德坦言，會在22日的中常會中宣布，要求超過60歲的中常委全面退出，包括他自己，並將未來路線的重責大任交給新一任黨主席。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。