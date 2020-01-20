苦苓稱罷免韓國瑜省1200億　孫大千：搭罷韓熱潮蹭流量

▲苦苓、韓國瑜。（圖／翻攝自Facebook／苦苓）

記者黃巈禾／台北報導

作家苦苓日前在專欄寫道，高市府稱罷免韓國瑜耗資約2億，但韓國瑜上任迄今負債400億，若罷免韓國瑜，未來3年高雄可省1200億，花2億省1200億，罷免韓國瑜很划算。對此，曾任韓國瑜競辦副執行長、前立委孫大千批評，苦苓想搭罷韓熱潮來蹭流量。

苦苓表示，韓國瑜上任高雄市長迄今負債近400億，萬一韓國瑜做滿四年，負債共達1600億，且還是跟現在一樣一事無成，小學生也知道，寧可花2億把韓國瑜罷免掉，重新改選適任的市長，避免再欠下高達1200億的債務，因此，罷免韓國瑜是成本最低，最划得來的一件事，千萬別被高雄市政府財政局的「哀兵政策」給騙了，「罷韓，做就對了」。

孫大千20日在臉書表示，苦苓的論述犯兩個錯誤，第一，什麼叫一事無成？收拾陳菊團隊留下來的5000個天坑，難道不是事嗎？疏通那一條條民進黨執政10多年後留下的，幾乎淤塞到完全不通的排水箱涵，難道不是事嗎？把登革熱的疫情控制得比陳菊當年好得多的防疫工作，難道不是事嗎？

孫大千認為，苦苓可以批評韓國瑜做得不夠多，或是做得不夠好，但是如果要用「一事無成」來做評論，恐怕只是反映出自己內心狹隘的偏見。

對於苦苓稱高市府負債近400億的說法，孫大千認為，此說經不起考驗，事實上高市府只額外舉債14億多，苦苓所提到的368億，絕大部分都是為了償還陳菊所留下三千億元的債務，而進行的借新還舊，這干韓國瑜什麼事？修理韓國瑜也要把事實搞清楚，若犯錯了，就勇敢道歉，不要硬拗。

最後，孫大千狠酸苦苓，想要搭上罷韓的熱潮，藉著狂罵韓國瑜來蹭流量，刷存在感，有時候只會弄巧成拙，降低了自己的格調。

針對苦苓稱韓市長任內增加1200億債務部分，高市府痛批，這種無根據的詆毁高雄市政府，以市府借新還舊，幫陳菊市長擦屁股的舉債，算在韓市長頭上，來抹黑韓市長，令人不恥，市府要求苦苓立即公開澄清道歉，否則提告。