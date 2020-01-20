韓國瑜貼特勤照片惹議論　蘇貞昌：應該尊重專業比較對

記者陶本和／台北報導

高雄市長韓國瑜19日晚間在臉書秀出跟特勤的合照，感謝國安團隊的辛苦，但引起部分國安人士批評。對此，行政院長蘇貞昌20日受訪時表示，維安特勤都有專業上的考量與運作方式，還是應該尊重專業比較對。

韓國瑜在202字的PO文中提到，自己非常感激遇到這一群勤奮盡責的國安團隊來執行維安任務，雖然兩個月的時間聽起來不久，但他們日夜相處，「竟讓我錯以為人間已過數十載」，如今正式離別，照片裡的大家都笑得很燦爛，因為這一路走來都是一同奮戰的熱血。

不過，韓國瑜在臉書高調貼出與特勤合照的舉動，就有媒體報導指出，這讓部分國安人士直言，「特勤人原本就該低調，任務有需求時還得混入人群中臥底，保護指定對象，沒想到韓市長竟然曝光所有人的長相，真的是傻眼到極致」。

但也有國安高層指出，其實執行任務的330員，全部都在去年11月7日的記者會中已在螢光幕露臉，基本上已沒有所謂身分暴露的問題，不過，特勤主管單位要管控的主要是勤務紀律、社群媒體的使用，有無影響到勤務的執行，或是洩違密的情事，因此都會希望同仁們在營外生活要低調。

對於韓國瑜在臉書貼出特勤照片一事，蘇貞昌20日受訪時表示，維安特勤都有專業上的考量與運作方式，還是應該尊重專業比較對。

▲立法院第8會期第1次臨時會，行政院長蘇貞昌到場致意。。（圖／記者屠惠剛攝）

