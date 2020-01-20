國民黨週三將宣布「超過60歲中常委全面退出」　林榮德：包括我

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨前青年團總團長林家興等人，15日在中常會前串聯青年發起「青黨行動」，要求黨領導層即中常會立刻負起責任總辭。對於黨內的改革聲浪，國民黨代理主席林榮德坦言，會在22日的中常會中宣布，要求超過60歲的中常委全面退出，包括他自己，並將國民黨未來路線的重責大任交給新一任黨主席。

林榮德19日接受《中國時報》專訪時提到，自己只是一名過渡的代理黨主席，無法做到大破大立，雖然現在是過渡期，改革的動作仍舊不能停，現階段他能做的就是改變權力核心，讓年輕一輩進入中常會，且縣市長、議員、立委等占比要達到80％至90％，所以他會在週三（22日）的中常會上宣布，要求超過60歲的中常委全面退出，這之中也包含自己，之後他們就只是忠貞的黨員，正式把國民黨的未來交棒給新一任的黨主席。

▲林家興等人在15日中常會前舉牌抗議。（圖／記者屠惠剛攝）

其實，在吳敦義請辭黨主席之後，中常委經過一番決議，才在15日決定由林榮德代理，當時他曾提到，國民黨這次受到空前衝擊，未來會深切改革，「我接任代理主席，就是要平穩的讓黨主席跟中常委改選圓滿順利，以公開、公平、公正的方式選出本黨最有能力、重振本黨雄風的最適當人選。」

據了解，林榮德是現任的國民黨19全中央委員，同時也是全國台灣同胞投資企業聯誼會常務副會長、中華民國全國工業總會常務理事、中國國民黨大陸台商黨代表聯誼會會長、財團法人海峽交流基金會台商財經法律顧問，資歷相當豐富。

▲林榮德希望國民黨未來能做到大破大立。（圖／記者屠惠剛攝）

對於黨內的改革聲浪，林榮德抱持正面態度，同時也不忘呼籲，「以後希望媒體朋友本著監督國民黨，對於好的政策也給予支持，讓本黨可以在中華民國替台灣2300萬人民服務，讓兩岸和平發展。」

此外，代理秘書長曾銘宗也證實，黨主席改選會與中常委改選一併舉行，無論任何世代，只要對黨有正面幫助都有機會，也希望他們能勇敢承擔並進行改革，「這次大選我們感受到外界對國民黨的期待，一定會記起這次的教訓，充分體認選民對國民黨的期待，勇於改革，傾聽各界意見，引進年輕人，讓國民黨未來有更多發展空間，做出更具體的意見。」