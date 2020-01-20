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「5月高雄罷韓之戰一定要贏」　邱毅3招救黨：誰鬥爭就是公敵

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記者黃翊婷／綜合報導

大選之後高雄市長韓國瑜面臨可能會被市民罷免的危機，國民黨內部也是改革聲浪不斷。前立委邱毅19日在臉書PO文提出3招自救方式，分別是停止內耗、團結打贏一仗、進行路線大辯論，「國民黨的醬缸文化是『寧予外人，不予家奴』，寧可讓民進黨贏，也不可以讓黨內豎子（兒童、童僕或是罵人愚弱無能）爬上枝頭。」

▲立法院外新黨、統促黨抗議《反滲透法》，新黨不分區候選人邱毅。（圖／記者林敬旻攝）

▲邱毅呼籲國民黨內部要團結。（圖／記者林敬旻攝）

邱毅在文章一開頭先談到「常有人說國民黨太沒用」，其實這句話一共有3種意思，一是當民進黨對國民黨某人發動攻擊時，黨內不但無人支援，還會隔岸觀火、進行切割，甚至補上一刀，想借勢消滅對手；二是國民黨內部在分功勞時，都是大家爭著搶，可是一旦戰敗要檢討責任，就會把別人打成戰犯，「反正都是別人錯，自己一點責任都沒有」、「狂咬自己人」。

邱毅接著表示，第三是國民黨的醬缸文化為「寧予外人，不予家奴」，寧可讓民進黨贏，也不可以讓黨內豎子爬上枝頭，「回頭細想，草鞋組織前有楊偉中，專打洪秀柱、蔡正元、邱毅。中有李正皓，狠打韓國瑜、吳敦義。後有蕭敬嚴要廢九二共識，搞『反統一黨綱』。而草鞋組織是誰弄出來的，想想背後的領導者是誰？」

▲韓國瑜前往高雄果菜批發市場遭一攤商嗆聲：滾出高雄 。（圖／記者翁進忠攝）

▲邱毅指出，罷韓一戰國民黨一定要贏，否則後果不堪設想。（圖／記者翁進忠攝）

邱毅認為，要對付民進黨、自立自強的方式其實很簡單，就3招而已，首先要馬上停止黨內的內耗，誰鬥爭自家人就是叛徒、公敵；其次要在短期內團結打贏一仗，挫一挫民進黨的銳氣，提升藍營士氣，這一仗就是「5月的高雄罷韓之戰」，「此仗非贏不可，贏了就穩住陣腳，輸了則不堪設想」。

至於國民黨自救的最後一招，邱毅表示，就是進行檯面上的路線大辯論，讓黨內的政策路線從檯面下的暗自鬥爭較勁，轉變成檯面上的公開民主爭辯。

▼邱毅臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／邱毅「談天論地話縱橫」）

邱毅談國民黨自救3招。（圖／翻攝自Facebook／邱毅「談天論地話縱橫」）

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