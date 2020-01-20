國民黨6縣市長表態應調整九二共識　2人勸維持、7人未表態

▲國民黨內部改革聲浪不斷。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨選後面臨內部改革的檢討聲浪，包含是否應該調整「九二共識」的兩岸路線。目前全台共有15名國民黨的縣市長，其中有6人主張應該調整、2人認為可以繼續維持，而包含新北市長侯友宜等7人在內皆沒有明確表態。

根據《自由時報》報導，金門縣長楊鎮浯、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、宜蘭縣長林姿妙、台中市長盧秀燕（當日未回應，但先前曾談到），皆認為九二共識已經無法獲得大多數選民支持，應該重新檢視、調整；新竹縣長楊文科、台東縣長饒慶鈴則勸說不能棄守，也不能怪罪，應該可以繼續維持下去；新北市長侯友宜、苗栗縣長徐耀昌、花蓮縣長徐榛蔚、澎湖縣長賴峰偉、連江縣長劉增應、高雄市長韓國瑜、南投縣長林明溱則都沒有明確表態。

其實對於九二共識該不該進行調整，國民黨代理秘書長曾銘宗17日前往中央黨部張貼主席補選公告時，被問到未來是否會提出九二共識2.0或升級版，他強調會傾聽黨內外的聲音，「符合主流民意才是最正確看法，這些問題不適合由個人或未來黨主席決定。」

而前總統馬英九18日接受媒體訪問時也談到，「這可以討論，到底要跟大陸保持什麼關係，要跟他一直對抗到底？還是用和平方式解決爭端？關鍵在這裡。」

馬英九還針對九二共識新內涵拋出4個前提，包含遵循中華民國憲法、民意支持、北京能接受以及國際可理解；但台灣基進認為，馬英九會說出這些前提，可見國民黨根本沒有打算進行敗選檢討。究竟國民黨的改革是否能做出成效，未來又要如何處理兩岸議題，各界都在等待「答案」出爐。

▼馬英九曾提出九二共識新意的關鍵。（圖／記者張一中攝）