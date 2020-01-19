影／3名港警告知「終止集會」　被示威者圍毆到頭破血流

▲3名便衣警員被毆傷，接受防暴警治療。（圖／香港01，羅家晴攝，下同。）



圖文／《香港01》

香港「民間集會團體」19日在中環遮打花園及遮打道行人專用區舉行「天下制裁」集會，集會下午3時開始。到約下午4時半許，有2男1女警民關係組警員到會場要取中止集會，遭十多名黑衣示威者圍毆至頭破血流，倉皇走到長江中心外避難，一批「速龍」趕至求援，等待救護員為其治療，染血紙巾留在長江中心入口。

警方其後在臉書專頁表示，今日下午4時許，至少兩名警民關係組人員在中環遮打花園集會現場附近，與主辦單位溝通期間，突然被大批暴徒以木棍等武器圍毆襲擊，導致頭部流血。

下午四時半，一名警員到場遮打花園，要求主辦方立即解散集會，該警員起初拒絕出示委任證，後在民間集會團隊發言人劉頴匡要求下出示，引致現場人士不滿，期間有人向該名警員投擲雜物，其後更有人推撞及毆打他。

之後，有2男1女，共3名警員在遮打花園附近被人發現其身份，遭到襲擊，三人頭破血流，表情痛苦，地上也留有血跡及磚頭。據現場消息，他們先於遮打花園集會內被發現身份，一路被追打至長江中心外，才有防暴警員及救護員為他們治療。

同時，警方在其臉書專頁表示，今日下午4時許，至少兩名警民關係組人員在中環遮打花園集會現場附近，與主辦單位溝通期間，突然被大批暴徒以木棍等武器圍毆襲擊，導致頭部流血，「暴徒行為令人髮指，警方必定嚴正執法，將施襲者拘捕。」