香港「天下制裁」集會中環登場　港警水炮車、裝甲車戒備

▲「天下制裁」集會在中環舉行。（圖／翻攝香港電台）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港民間集會團隊（Hong Kong Civil Assembly Team）19日下午在中環遮打道及遮打花園發起「天下制裁」集會，呼籲各國實施制裁法案，口號為「立即民主政改，否則天下制裁」。民間集會團隊發言人劉穎匡表示，活動原打算以遊行方式進行，但遭港警反對，只有集會獲不反對通知書，因此以「流水式集會」方式進行。

「天下制裁」集會定於下午3點開始，但1點就有多名蒙面防暴警在港鐵中環站周圍巡視，對多人進行截查，大量民眾也在2點湧入遮打花園，拿著「真普選」「投票」相關的標語，港警的水炮車、裝甲車則在2點半左右抵達金鐘道戒備。

而接近3點時，遮打花園的人潮已接近爆滿，民間集會團隊發言人劉穎匡表示，集會場地最多能容納3至5萬人，若遮打花園及遮打道都爆滿，人流難以散去，發生混亂，甚至是警民衝突，都是警方反對遊行所造成。

針對集會的訴求，港府4點多回應，由「一人一票」普選行政長官和立法會全部議員，是《基本法》訂下的最終目標，特區政府明白市民對普選的訴求，「要落實這個目標，社會必須清楚理解，經普選產生的行政長官不單要向香港特別行政區負責，亦要由中央人民政府任命，需要向中央人民政府負責，這是「一國兩制」下不能忽略的憲制秩序。」

港府指出，社會需要在這些原則問題上取得共識，並在法理的基礎上，在平和、互信的氛圍下，透過對話解決分歧，否則將難以在政制發展的議題上展開具建設性的討論，「特區政府會謹慎行事、審時度勢，努力營造有利推動政改的社會氛圍，按照《基本法》及全國人大常委會的相關解釋和決定推動政制發展。」

港府還說，就部分集會人士要求外國政府干涉香港事務及實施「制裁」，特區政府對此表示極度遺憾，「外國政府、議會或組織在香港政制發展事宜上毫無角色，不應透過任何評論或措施，試圖影響或介入香港就相關事宜的討論，外國不應以任何形式干預香港特別行政區的內部事務。」