港警反對17日「天下制裁」遊行　民間集會團隊提上訴

▲民陣1日發起元旦遊行。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港民間集會團隊原本預計於19日舉辦名為「天下制裁」遊行，日前向警方申請了不反對通知書，但昨（16）日遭到警方反對。民間集會團隊今（17）日提出上訴，發言人劉頴匡認為，此次是本年度及新任警務處處長鄧炳強上任以來，首次發出遊行的反對通知書，希望市民不要習慣，應捍衛自己應有的權利。

據《香港01》報導，「天下制裁大遊行」原定遊行路線起點為中環遮打道至銅鑼灣維園，主題為要求港府展開民主政改，否則呼籲各國制裁侵犯人權的官員及員警。但警方昨日表示反對當日遊行，並僅就當日於遮打花園及遮打道行人專用區的集會發出不反對通知書。

民間集會團隊昨日引述警方說法稱，根據近日社會氣氛和在公眾集會或遊行後發生的違法及暴力事件，有理由相信遊行的參與者行為不在申請人的控制範圍內，因此不批准遊行。

▲元旦遊行現場。（圖／路透）

此外，警方以去年12月8日及今年元旦遊行作例子，指出在相關活動開始、進行期間及結束後，均在附近拘捕多名「相信是集會或遊行的參與者」，而在活動結束後，也有參與者逗留在相關地點進行非法集結，並以易燃液體等破壞商店及襲擊警員，同時，週日的遊行路線鄰近多個可能成為破壞目標的政府建築物，包括高等法院、終審法院及多間曾被破壞的銀行。

民間集會團隊今（17）日提出上訴，發言人劉頴匡認為，警方從未停止打壓言論及集會自由，不批出不反對通知書是出於政治原因，此次更是本年度及新任警務處處長鄧炳強上任以來，首次發出遊行的反對通知書。

劉頴匡說，希望市民不要習慣，應捍衛自己應有的權利，原定遊行路線由中環遮打道作起點，先進行起點集會，步行至軒尼詩道至怡和街交界，可接受遊行路線上的合理改動，且安排大量糾察維持秩序，希望警方不要打壓市民的遊行及集會自由。