影／香港「天下制裁」集會1小時被喊卡！黑衣人中環與港警發生衝突

記者蔡紹堅／綜合報導

香港「民間集會團隊」19日下午3點在中環遮打花園發起「天下制裁」集會，但活動才進行一個多小時就出現暴力情況，被警方要求立即終止集會。此外，還有便衣警員遭到圍毆，活動場地外圍也持續有大批黑衣人聚集，警方則在周遭使用催淚彈、胡椒噴霧趕人。

▲港警發射催淚彈，人群四處躲避。（圖／翻攝香港電台，下同。）



「天下制裁」集會於下午3點展開，由於未獲得「遊行」得不反對通知書，此次活動只能在定點「集會」，但由於人潮太多，活動開始沒多久，原定的場地遮打花園就已經接近爆滿，人流也逐漸往外溢散。

▲集會開始沒多久，就發生警民衝突。



下午4點，德輔道中開始有許多黑衣人聚集，並在周遭堆疊雜物、築起雨傘陣，還出現縱火、投擲硬物的情況。遮打花園也傳出有便衣警員被示威者圍毆到頭破血流，一直被追打到防暴警陣。

由於集會發生暴力情況，港警下午4點半要求主辦單位終止集會，並呼籲民眾朝金鐘方向乘坐大眾運輸工具離開。港警還指出，為了因應暴力事件，正使用最低所需武力，包含施放催淚彈、驅散及拘捕違法者。

此外，港府也針對「天下制裁」的訴求做出回應，港府指出，由「一人一票」普選行政長官和立法會全部議員，是《基本法》」訂下的最終目標，香港特別行政區成立以後，特區政府一直按照《基本法》和「全國人大常委會」的相關解釋和決定推動政制發展。

港府強調，特區政府明白市民對普選的訴求，要落實這個目標，社會必須清楚理解，經普選產生的行政長官不單要向香港特別行政區負責，亦要由中央人民政府任命，需要向中央人民政府負責，這是「一國兩制」下不能忽略的憲制秩序。