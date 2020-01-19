2嫌「掛失竊牌」偷遍苗栗　躲警跳2樓扭傷腳唉唉叫！遭女警壓制

▲許嫌見警方登門拜訪，一時心虛從2樓往下跳，不慎將腳扭傷，被等候的女警逮個正著。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣1對竊嫌，近來以掛失竊車牌到處犯案，苗栗警方18日到竊嫌租屋處準備逮人時，其中1名許姓犯嫌見苗頭不對，來不及穿鞋當場從2樓跳窗逃逸，許嫌先逃進隔壁高中校園躲藏，然後再爬出圍牆竄逃時，因腳扭傷遭穿著便服謝姓女警壓制在地，當場被逮捕。

苗栗警方表示，這2名陳姓（42歲）、許姓嫌犯（38歲），騎乘掛失車牌的機車，偷遍整個苗栗地區；警方在18日下午持拘票前往犯嫌租屋處拘提時，其中許姓犯嫌見苗頭不對，來不及穿鞋就當場從2樓跳窗逃逸；先是跳進旁邊正在舉辦學測的苗栗高中校園躲藏，但爬出圍牆準備逃跑時，遭單槍匹馬穿著便服的謝姓女警壓制在地，整個逮捕過程就在許多民眾眼前上演。

▲許嫌就逮時，還不停抓著扭傷的右腳，哀號聲不斷 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

據目擊的遊覽車駕駛表示，許嫌因為從2樓往下跳時，不慎將右腳腳踝扭傷，南苗所謝姓女警1手拉住許嫌衣服上領，防止許嫌再逃；大家一時都以為是情侶吵架，得知狀況後，才覺得這位謝姓員警真是勇敢。另1名陳嫌，出門時剛好碰到員警上門，一度拔腿狂奔，但還是遭警方制伏。

警方表示，經詢問2人後，陳、許兩嫌為躲避警方查緝，合夥在外租屋並以懸掛失竊車牌車輛代步並犯案，偷遍大苗栗地區，偵訊時見警方提示掌握的證據，已初步坦承8起竊案，目前警方仍積極偵辦中。

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