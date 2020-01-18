瓦斯罐掉火堆爆炸！男「肉身護童」 一把撿起...全身36％燒燙傷

記者柯沛辰／綜合報導

苗栗縣苑裡22歲劉姓男子16日晚間獨自在住家外面烤肉，不料瓦斯罐意外滾入火堆中，加上附近正好有小朋友路過，他擔心波及無辜，第一時間沒有跑開，反而伸手去撿瓦斯罐，結果發生爆炸，導致全身36%面積一、二度灼傷。

劉男友人17日在臉書社團「爆廢公社」發文指出，劉男昨晚看見瓦斯罐滾落火堆，本可以馬上跑開，但看見小朋友路過，不僅以肉身擋在孩子面前，還冒險想把瓦斯罐撿開，不料一撿起隨即爆炸，好在小孩子毫髮無傷，「他很難過自己受傷了，卻也慶幸受傷的不是無辜的小朋友。」

▲劉男肉身護童撿瓦斯罐，全身36%燒燙傷。（圖／爆廢公社）

苗栗縣消防局苑裡消防分隊18日證實，當晚分隊接獲報案前往救援，現場確認劉男全身36%面積受到燒燙傷，立刻給予降溫、保暖等救治措施，隨後送往李綜合醫院急救，所幸劉男性命並無大礙，目前仍住院觀察。

貼文一出，立刻感動上萬網友，還有許多人紛紛留言，「好人一生平安，會有好報的」、「很多人肯定下意識跑開，回頭救人很了不起」、「謝謝你的勇敢和善心，祝福早日康復」、「真英雄，推一個」、「想著保護孩子，真的很棒」引發回響。

▲劉男神情痛苦，被送上救護車。（圖／東森新聞）

苗栗縣消防局指出，使用卡式瓦斯爐時，務必確認瓦斯罐扣上安全閥再開火，而且瓦斯罐最好不要接近其他火源，否則當瓶身受熱壓力過大，容易從瓶底最脆弱的接合處爆開；若發生類似掉落火源的情況，最好的處理方法就是立即離開現場，不要試圖撿拾，以免發生危險。

▲劉男生命暫無大礙，目前住院觀察中。（圖／東森新聞）

▲爆炸的瓦斯罐。（圖／東森新聞）