和爸媽鬥嘴爭執！10歲男童「穿睡衣悄悄爬上30F」…留下一雙鞋絕望墜樓亡

▲男童爬上30樓後跳下輕生。（示意圖／取自pexels）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名10歲陳姓男童近日因為作業問題和爸媽爭吵，情緒激動之下便趁著家長不注意，穿著睡衣爬上30樓跳下，當場不治身亡。不少住戶都說，有聽到一名年長者在社區樓下哭泣，才得知有一名男孩想不開輕生。許多網友看完後難過地說，「小小年紀就這樣離開，真的太傻了。」

綜合陸媒報導，這起悲劇發生在福建省泉州市一處社區，男童5日晚間8點40分左右，為了課業問題和爸媽鬥嘴吵架，不久便趁著家裡的人不注意時，穿著睡衣悄悄離開18樓住處並且爬上30樓；他先是遺留一雙腳上穿的鞋子，隨後縱身一跳結束性命。

▼圗為事發地點。救護車獲報後將男童送往醫院救治，可惜仍回天乏術。（圖／翻攝自微博）

家人發現男童不見以後，才驚覺已經與他永遠別離，一名老人更是在社區樓下痛哭不已。據悉，男童遺體在6日晚間10點多左右被送往殯儀館火化處理。附近住戶透露，出事前有聽見該戶人家發生口角衝突，卻沒想到一個小小的生命就這樣逝去，對此感到相當惋惜。

專家指出，在孩子面對較大壓力時，家長應該將心比心，並且好好地和孩子溝通，不要給孩子不斷灌輸作業至上的想法；此外，適當地鼓勵和引導比一味地責罵和逼迫更有效，這樣不僅可以減輕家庭的緊張氣氛，更能在孩子心中樹立好榜樣。

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