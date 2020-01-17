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罹癌厭世…70歲老人12樓跳下「砸死打電話路人」　目擊者嚇：2屍交疊變形亡

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▲▼罹癌厭世…七旬翁12樓跳下「砸死打電話路人」。（圖／翻攝自微博）

▲2名男子慘死在社區中庭的樓梯旁。（圖／翻攝自微博，下同）

記者朱世凱／綜合報導

重慶市前不久才發生一名男子跳樓砸死2名無辜高中生的意外，不料事隔不到一個月，又出現類似事故。一名70歲老翁因為罹癌厭世，因此爬上12樓一躍而下，剛好砸中底下一名正在打電話的30歲男子，兩人當場魂斷社區中庭。目擊者表示，被砸的男子完全反應不過來就被撞倒在地，最終與老翁堆疊慘死，景象相當駭人。

▲▼罹癌厭世…七旬翁12樓跳下「砸死打電話路人」。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，事發在重慶市的「美德佳園小區」，一名年紀大約70多歲的男子因為罹癌厭世，所以13日選擇跳樓結束性命，不過當他從12樓墜落時，卻砸中正好在底下打電話的男子。社區管委會表示，「當時被砸的那個人，手機螢幕還是亮著的」，根本無法即時反應。

報導指出，事發後不少居民趕緊撥打急救電話並且圍觀錄影，2名男子則倒在中庭旁的樓梯處一動不動，四肢明顯扭曲變形。一名目睹全程的住戶表示，老人跳樓後就狠狠地撞上打電話的男子，最後一塊堆疊倒地。急救人員到達現場後指出，2名男性早已沒有生命徵象，當場死亡。

▲▼罹癌厭世…七旬翁12樓跳下「砸死打電話路人」。（圖／翻攝自微博）

員警到達現場後拉起警戒線，對事故做進一步調查；2名死者的家屬得知噩耗，難過地在現場痛哭失聲。被砸死者的侄女表示，「他當天只是到朋友家去玩，沒想到就發生這樣的意外；我們目前了解到的情況是那名老人得了癌症，才選擇跳樓，最終導致這起意外。」不過警方透露，具體情況暫不清楚，詳細原因還有待釐清。

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