最後一刻緊抱總長！黑鷹侍從官黃聖航告別式　殯葬業大哥悲痛送他走

▲黑鷹侍從官黃聖航告別式，國防部追晉為中校。（圖／翻攝自影片／當事人臉書，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

空軍黑鷹直升機2日失事，造成參謀總長沈一鳴等8位將官身殞。當時少校侍從官黃聖航雙手環抱總長，直至墜機最後一刻仍以肉身保護上級，不幸雙雙殉職，被國防部追晉為中校。為此，黃位在苗栗竹南的老家18日舉行告別式，由從事殯葬業的大哥黃聖裕親自舉辦，但對他而言，或許是至今辦過最悲痛的一場喪禮。

黃聖航告別式18日上午場面肅穆隆重，副總統陳建仁、前總統馬英九、國防部長嚴德發、空軍司令熊厚基，以及苗栗縣長徐耀昌等人均到場致哀。在覆旗、頒贈獎狀等儀式結束後，忠骸在17響禮炮聲中起靈，由悍馬車前導開道，21輛雙B禮車、佛祖車、白獅及樂儀隊隨行護送，移往獅頭山勸化堂火化。

大哥黃聖裕18日在臉書悲痛發文，「你真的很棒，永遠的英雄，陸續為你完成盛大的聖會，哥哥能做的就盡量幫你完成，希望你一路順風，翱翔天際！」親友則祝福，「親愛的弟弟，今天是你的畢業典禮，希望你一路好走，這輩子你的任務已經圓滿完成，就跟隨佛祖好好地去修行，跟隨總長繼續保護著他！」

33歲黃聖航在親友眼中是個孝順的孩子，更是盡忠職守的軍官，當時遺體被尋獲時，他雙手緊抱參謀總長，下半身損毀、滿身泥濘，直到最後一刻仍堅守自己侍從官的職責，讓親友們無比欽佩與驕傲，但更多的是滿滿不捨。

▲2姪女見黃聖航回家，持香跪地痛哭「叔叔，回家了」 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

當時黃媽媽堅持「無論如何，一定要把他帶回家」，經軍方找來專業人士協助，3日凌晨運回苗栗老家，親友們守候在家門口迎接，2名姪女則持香跪地哭喊「叔叔，回家了」，場面令人鼻酸。

由於家屬日前已向國防部表達意願，希望黃聖航骨灰能永伴沈一鳴總長旁，經徵詢總長夫人同意後，黃聖航將與沈一鳴安厝在五指山國軍示範公墓，專人專管、每年3節舉辦祭祀，完成黃聖航守護總長遺願及家屬心願。

▲黃聖航英勇殉職，長眠五指山。（圖／翻攝自臉書）