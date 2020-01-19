6歲女兒「深夜睡不著」泣：不想上課…爸媽一問氣炸「痛揭幼稚園狼師惡行」

▲女童反常睡不著，讓爸媽意外揭發幼稚園狼師的惡行。（示意圖／123RF）

記者朱世凱／綜合報導

廣東省廣州市增城區一對夫妻近日發現6歲女兒深夜睡不著，和以前安穩入睡的狀況有相當大的反差，於是詢問女兒是不是有什麼心事，沒想到對方竟然說不想上課，「因為幼稚園的男老師摸我下面。」讓爸媽氣得隔天衝到幼稚園找老師理論。

▼女童午休期間慘遭老師猥褻。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

據《看看新聞》報導，女童小麗（化名）目前在廣州市一間幼稚園讀大班，9日晚間11點多卻一反常態無法入睡。爸媽察覺女兒不對勁，趕緊詢問是不是出了什麼事，不料女兒卻哭著說「學校裡有男老師摸我下面」，他們才知道事態嚴重，隔天一早立刻到幼稚園找該名老師對質。

不過幼稚園園長知道此事後，卻拒絕讓家長調閱監視器，直到小麗爸媽打電話請警察協助，才順利揭發郎師惡行。影像顯示，負責教導體育的張姓男老師趁著孩子午睡時，伸手掀開小麗的棉被，之後摸向對方的下體和腹部，還將其帶至廁所猥褻。

員警看完當場將張老師帶回派出所調查，女童爸爸則希望能夠將女兒所受的傷害降到最低，因此要求幼稚園幫忙找心理醫生對女兒進行心理輔導，並且讓公安機關慎重調查此事。園長不久也表示，「發生這樣的事情我們也很震驚，我們目前正持續積極處理此事，並沒有逃避或隱瞞。」





園長透露，涉事的體育老師今年才20歲，性格開朗，之前曾在這裡實習，和同事、孩子都相處得很好，也有相關執照，畢業後就繼續留下來教孩子上課，整個過程並無異樣。經過審訊後，張老師也坦承對女童伸出狼爪，目前已被警方依法刑事拘留，案件還在進一步偵辦中。

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