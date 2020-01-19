影／安全島上大灘血…蘆洲特斯拉「猛撞噴出」！12歲女童慘死　目擊者：完全沒煞車

記者陳以昇、陳豐德、戴若涵／新北報導

新北市蘆洲區永樂街一處巷弄口，19日上午9時57分左右，發生一起嚴重車禍！一輛特斯拉與轎車發生撞擊，過程波及路過女童，警消人員獲報到場處理，緊急將命危女童送醫搶救，但仍不幸宣告不治。

▲▼新北市蘆洲特斯拉車禍，安全島上留有大灘血跡。（圖／記者陳以昇攝，下同）

回顧事發經過，當地里長李麗文表示，當時一名媽媽帶著12歲女童過馬路，由於巷弄路口並無斑馬線，母女倆站在分隔島上等待，孰料，此時一台銀色自小客車從巷子駛出，與直行的黑色特斯拉當場撞上，過程中波及正準備過馬路的女童。

另名王姓目擊者則表示，直行的特斯拉完全沒煞車與銀色轎車撞擊後，發出巨大碰撞聲，整台車騰空飛起，過程中掃到女童當場見血。

事故發生後，目前北向車道已封閉，安全島上留下大灘血跡，而特斯拉在強力的撞擊下，連車輪都噴飛，詳細事件發生原因及經過，仍有待警方調閱附近監視器後，進一步調查釐清。

▲▼目擊者曝，直行特斯拉完全沒煞車，猛撞上從巷口駛出的銀色轎車。（圖／記者陳以昇攝，下同）

我沒有遲到，是時間遲到了！

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