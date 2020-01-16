人行道天降躺椅！5歲女童慘被砸中當場「爆頭」…媽目睹崩潰癱軟

▲傷人躺椅。（圖／翻攝自看看新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸日前再次發生高空墜物傷人的慘案。江西省撫州市黎川縣一位年輕媽媽1月4日帶著5歲的女兒，準備去親戚家做客。沒想到，兩人正在開開心心的走在路上，突然一張躺椅從天而降，5歲的女童當場被爆頭，血噴滿地後倒地暈死。目前，女童家人已經向當地公安報案。

據《看看新聞》報導，事發後，媽媽趕緊帶著女兒求醫，但因當地無法處理這麼嚴重的傷情，趕緊把孩子轉院到南昌市治療。隨後，醫生急忙給孩子做了開顱手術。可是，手術後，女童還是每天喊著頭疼。

▲▼5歲女童被高空墜物爆頭。（圖／翻攝自看看新聞）

媽媽哭訴表示，女兒從小乖巧、聰明，沒想到被一張從天而降的躺椅從此改變了命運。醫生則搖頭表示，即使孩子恢復得再好，也不能變成原來的樣子，還有可能會出現智力下降或者癲癇的問題。

經過調查，扔躺椅的是房子的付姓女屋主。目前，女童的手術費已經花了5萬人民幣左右（約新台幣21萬元）。對此，付女付了3萬元人民幣左右（約新台幣13萬元），家屬付了1.9萬元人民幣（約新台幣8.26萬元）。

▲頭骨全碎了。（圖／翻攝自看看新聞）

因為孩子後續的治療費，讓原本並不寬裕的一家很是發愁。媽媽表示，希望付女能承擔目前的手術費和醫藥費，以及後續治療後遺症的費用。

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