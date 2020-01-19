影／2歲女好奇拿鐵釘塞插座…當場遭猛力電擊「臉全焦」雙手截肢　媽崩潰：我錯了

記者朱世凱／綜合報導

遼寧省營口市一名2歲女孩因為好奇，便抓著一根鐵進插進插座的孔洞內，當場遭到猛力電擊昏倒在地。媽媽見到孩子臉部焦黑、雙手多處受傷，嚇得趕緊將女兒送醫急救；可惜的是，孩子最終仍面臨毀容和截肢的命運。媽媽痛哭說，都是自己的錯，「孩子啊！對不起啊！我沒有看好妳，不想妳發生這樣的事...。」

▼媽媽在醫院痛哭的模樣讓網友鼻酸。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，事發在本月13日，2歲女孩趁著媽媽不注意時，拿起鐵釘插入插座後身受重傷，雖然救治後撿回一條命，不過臉部卻因為電到焦黑而毀容，雙手則因傷勢過重慘遭截肢。女童媽媽說，丈夫在她懷孕4個月時就不幸離世了，沒想到女兒2歲時又遭遇災難，這幾天都只能以淚洗面，對於沒有照顧好孩子感到自責。

▲女童拿鐵釘塞進插座，慘遭電擊重創。（圖／翻攝自微博）

媽媽在醫院大哭地說，「孩子啊！對不起啊！媽媽的錯，媽媽沒有看好妳啊，我對不起妳爸爸啊，不想妳發生這種事。」回想女兒發生意外時的場景，媽媽表示，當時孩子拿著釘子趴在地上，觸電了一點動靜都沒有，原本健康活潑的孩子瞬間變了樣，「我心裡非常自責，我應該多在她身邊看著她的，我應該替她受罪，不該讓她遭這個罪啊。」

▼有網友建議應該買這種插座保護工具，讓孩子免於危機。（圖／翻攝自微博）

醫師指出，女童的口部和雙手均為4度燙傷，傷勢十分嚴重，需要截肢才能保住性命，所幸目前生命徵象相當平穩。女童的悲慘遭遇曝光後也引來不少好心人捐款幫助，媽媽的一番話也令網友鼻酸回應，「這對母女真是可憐...」、「好痛心的新聞」、「看完嚇到趕緊去買插座防護器」、「一個媽媽要面對這麼多事，也是挺需要勇氣的」、「好慘啊，果然是人間地獄」。

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