　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

女兒都是賠錢貨！狠父冷血殺女「插5cm針進腦門」…妻痛哭：才出生3天

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼智力低下的女兒陪在母親身邊。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲智力低下的女兒陪在母親身邊。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

親生女兒剛出生3天，一位狠心父親因重男輕女的思想作祟，將一枚長約5公分的針慘無人道的插入女兒的腦門，企圖殺死孩子……。10年前，四川省安岳嫌一位超狠心的曾姓父親因犯故意殺人罪被判有期徒刑11年，如今，三獲減刑的他已刑滿釋放。

據《紅星新聞》，妻子陽小惠回憶，她是經人介紹後認識對方，第三天便辦了婚宴結婚。然而，正是兩人生育的女兒，讓她和丈夫有了一段很深的「過節」。她回憶，女兒萍萍1998年11月出生時，因體位不正，經人工呼吸後才生還；隨後，在孩子出生不到40天，夫妻倆便外出打工，把女兒交給外婆照看。

然而，此後數年女兒經常發高燒，每次生病都哭鬧不停，4歲多還不會正常說話和走路，且智力低下、反應遲鈍，生活不能自理，「8歲都不會走路，一句話都說不出來。」陽小惠回憶，直到母親因病不能照看萍萍後，她才將女兒帶到工作的地方，一同生活。

在萍萍快到11歲時，陽小惠曾將女兒送到幼稚園，但由於女兒只能坐著，也不說話，老師便建議她帶回去。此後，她在其他人建議下，帶女兒到浙江省溫州市的醫院檢查，才發現女兒腦門中有一枚長約5公分的針。

當時，陽小惠立即回想起，女兒出生第3天便哭鬧不停。她懷疑，女兒腦門中的針是婆婆弄進去的，「因為婆婆曾讓我打掉已懷7個月的女兒，但我打電話回去詢問，對方不承認。」

▲▼父女、親子。（圖／免費圖庫stocksnap）

▲父親因重男輕女決定殺掉女兒。（示意圖／免費圖庫stocksnap）

陽小惠此後帶著女兒回到四川，在成都接受治療。治療期間，她向媒體求助，也報了警，希望弄明白真相，「女兒做手術前，我叫老公去借錢，他就失蹤了。」

此後，經媒體報導，警方2010年1月在浙江將曾男抓獲歸案，他交代了事件始末。原來，因重男輕女思想作祟，認為女兒就是賠錢貨，一直想要一個男孩的他產生了「殺女」的想法，隨後，在出生第三天晚上，趁孩子熟睡之際，他將一枚長約5公分的針插入女兒腦門。

次日，他發現女兒沒死，便向母親坦白了此事，為此還被母親扇了一耳光。但因害怕事情敗露後，兒子受到法律處罰，曾母沉默了，也沒有及時送孫女去治療，一直隱瞞到11年後的真相大白。

曾男2010年6月因犯故意殺人罪，被判處有期徒刑11年，此後，他的上訴也被駁回。

網友氣炸表示，「這種人為什麼只判了11年，而且還可以獲減提前出來？中國的法律真是對惡人太寬容了」、「這是真正的人畜不如」、「自己親生骨肉都下得去手的，能3次減刑是什麼道理」、「怎配為人，怎配有小孩」。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
媽心急約相親！新竹哥「一晚爽吃3妹子」曬照閃瞎..老司機嗨炸
陳揮文道歉！挺韓脫口「民進黨夾去配」選後坦言：不太在乎高雄人
女星「劇組全表兄弟」！被送上大亨床..藝人男友超綠偷哭　3線
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

遭逮「剛滿一周年」　孟晚舟再次出庭最快20日庭審

他被逼脫褲「穿黑絲跳舞」！公司羞辱懲罰業績差員工　上司還瘋狂錄影

9大常見討人厭電郵用語　「有沒有更新？」只排第三

福建銀監保局長被雙開　大數據抓「微腐敗」填8億漏洞

電梯激吻小三被抓獲！荷蘭老公迅速轉移財產...人妻淚：女兒也不讓我看

影／喝珍奶「懶咬珍珠」直接吞　13歲男「腸道阻塞」腹部劇痛求救

女兒都是賠錢貨！狠父冷血殺女「插5cm針進腦門」…妻痛哭：才出生3天

84歲翁「推輪椅赴北京」看罹癌老伴　「站票也行，我想見她」

華聞快遞／山東創新型省份建設格局基本形成！2020將實施「十大攻堅行動」

美國軍艦通過台海　耿爽警告應恪守一中：我們「全程掌握」

「有妹子照3餐陪聊」絕對是詐騙 阿Sir勸世：她們永遠都在洗澡啦

羞爆！攔查行李尋獲超粗雙頭姊夫　海關「謎樣表情」瞪眼：抓到了齁

OMG！林宥嘉帶著《少女》突襲婚禮　直接從影片中走出來..超羨慕

超狂駕駛整路度估撞倒號誌燈桿「車內繼續睡」警傻眼：怎敢上路

韓國瑜布偶當板擦！教師已道歉　雄中澄清：下課時間「無關教學」

癢癢癢！蕁麻疹發作好難受...4穴道紓緩、中西合併改善攻略

韓國美容師神手改造！舒服到度估　炸毛博美秒趴下成「黑色小海獺」

吳怡農「90度鞠躬謝票」贏了氣度　國小嫩照流出...網：男大十八變！

囂張轎車「並排」堵公車叭不走 正義騎士爆氣怒吼：快滾啦！

1隻能殺26人！他旗津釣藍環章魚 大膽觸吸盤戳頭...友驚呼：超勇敢

遭逮「剛滿一周年」　孟晚舟再次出庭最快20日庭審

他被逼脫褲「穿黑絲跳舞」！公司羞辱懲罰業績差員工　上司還瘋狂錄影

9大常見討人厭電郵用語　「有沒有更新？」只排第三

福建銀監保局長被雙開　大數據抓「微腐敗」填8億漏洞

電梯激吻小三被抓獲！荷蘭老公迅速轉移財產...人妻淚：女兒也不讓我看

影／喝珍奶「懶咬珍珠」直接吞　13歲男「腸道阻塞」腹部劇痛求救

女兒都是賠錢貨！狠父冷血殺女「插5cm針進腦門」…妻痛哭：才出生3天

84歲翁「推輪椅赴北京」看罹癌老伴　「站票也行，我想見她」

華聞快遞／山東創新型省份建設格局基本形成！2020將實施「十大攻堅行動」

美國軍艦通過台海　耿爽警告應恪守一中：我們「全程掌握」

員工爆料加班出差沒領加班費　和碩：均依勞基法辦理

誠品進駐雲林80年警眷宿舍　坐榻榻米聽黑膠　感受舊日時光

才簽完貿易協議　蓬佩奧：中國仍是美國最大競爭對手！

太魯閣誤撞電線致車窗碎裂！1570人受影響⋯台鐵發「礦泉水」致歉

金山青年活動中心2024年底熄燈！地上物去留再決議

向對岸釋善意靠「內閣改組」？蘇貞昌：不用其他國家指指點點

快訊／竹苗發低溫特報！今晨超冷⋯新北、桃園低溫跌破10°C

蔡英文「要贏的人全然知道怎麼輸」　用意志力扭轉頹勢

亞洲人特「瘋」三芒星休旅　賓士2019年全球熱賣近234萬輛新車

勞動部最新加班調查出爐　勞工平均每月加15.9小時

做「壞事」叫聲像被鬼拖走　嗨翻女：你X個逼！快高潮惹

大陸熱門新聞

21歲男刺殺國中班導！他浴血走回家門口倒地亡

業績差被羞辱　他被逼穿黑絲跳舞

父親忙回訊息！4歲兒失蹤10天變屍體

重男輕女！狠父「5cm針深插進腦門」殺女

21公斤吳花燕醫院過世…弟弟回應了

激吻小三被抓　荷蘭老公轉移財產

大陸「原創」電腦系統UOS 20...超像Windows！

踩防盜窗上大掃除！37歲女5樓墜下慘死

21公斤吳花燕病逝！大陸驚現慈善亂象

喝珍奶「珍珠直接吞」　13歲男腸道阻塞痛爆

9大討人厭電郵用語　快看有中標嗎？

友人介紹工作！他一進公司後悔求救卻慘死

北京故宮「3萬元」年夜飯取消

工地男遭預拌車捲入慘死　3同伴挨告

更多熱門

相關新聞

噁前夫破窗「剝女兒衣服想吃掉」　悍母抽浴袍帶子「神力勒斃」

噁前夫破窗「剝女兒衣服想吃掉」　悍母抽浴袍帶子「神力勒斃」

俄羅斯聖彼得堡日前發生一起家庭破碎的悲劇。36歲母親安娜（Anna Paliy）因為前夫突然衝進家中，對她跟16歲的女兒施暴，甚至想要性侵親生女兒，安娜一氣之下，拿了浴袍的帶子當場將前夫勒斃，事後安娜在法庭上崩潰表示，「當時如果我停下來，或許我跟女兒都會死！」

敢吸女兒的血！爸氣滅門「愛心之墓獻祭」

敢吸女兒的血！爸氣滅門「愛心之墓獻祭」

母爽玩7天　3歲女餓到吃洗衣粉慘死

母爽玩7天　3歲女餓到吃洗衣粉慘死

作文「我的繽紛世界」　女孩寫不出大哭原因曝

作文「我的繽紛世界」　女孩寫不出大哭原因曝

女兒突然亂入　主播媽尷尬推開她

女兒突然亂入　主播媽尷尬推開她

關鍵字：

父親虐殺女兒

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝忻主持尾牙到一半「狠被斷麥關燈」！

16歲高中妹「下面爆3朵肉球花」！兇手竟是親哥哥

宋楚瑜得票太低　千萬保證金沒收

17歲少年捲紛爭　「指頭全斷」殘肢沿街拋！

阿伯吳怡農謝票落淚　本人回應了

秀智突PO懷孕照！網一看全傻了：OMG

即／罷韓第一階段達門檻！韓國瑜回應了

《女兵》十七連哀戚送別李宣榕父親

台南BMW「14個黑絲正妹」拜年！絕美照片曝光

浪貓躺路中！女勇敢撿起來被讚爆

21歲男刺殺國中班導！他浴血走回家門口倒地亡

泫雅「綁辮子頭」逛夜市被罵翻！

即／劉家昌宣布籌組「中國臺灣反共黨」

蔡英文人事布局曝　林飛帆將被重用

清純女星「劇組全是表兄弟」！

更多

最夯影音

更多
「有妹子照3餐陪聊」絕對是詐騙 阿Sir勸世：她們永遠都在洗澡啦

「有妹子照3餐陪聊」絕對是詐騙 阿Sir勸世：她們永遠都在洗澡啦
羞爆！攔查行李尋獲超粗雙頭姊夫　海關「謎樣表情」瞪眼：抓到了齁

羞爆！攔查行李尋獲超粗雙頭姊夫　海關「謎樣表情」瞪眼：抓到了齁

OMG！林宥嘉帶著《少女》突襲婚禮　直接從影片中走出來..超羨慕

OMG！林宥嘉帶著《少女》突襲婚禮　直接從影片中走出來..超羨慕

超狂駕駛整路度估撞倒號誌燈桿「車內繼續睡」警傻眼：怎敢上路

超狂駕駛整路度估撞倒號誌燈桿「車內繼續睡」警傻眼：怎敢上路

韓國瑜布偶當板擦！教師已道歉　雄中澄清：下課時間「無關教學」

韓國瑜布偶當板擦！教師已道歉　雄中澄清：下課時間「無關教學」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面