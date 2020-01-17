女兒都是賠錢貨！狠父冷血殺女「插5cm針進腦門」…妻痛哭：才出生3天

▲智力低下的女兒陪在母親身邊。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

親生女兒剛出生3天，一位狠心父親因重男輕女的思想作祟，將一枚長約5公分的針慘無人道的插入女兒的腦門，企圖殺死孩子……。10年前，四川省安岳嫌一位超狠心的曾姓父親因犯故意殺人罪被判有期徒刑11年，如今，三獲減刑的他已刑滿釋放。

據《紅星新聞》，妻子陽小惠回憶，她是經人介紹後認識對方，第三天便辦了婚宴結婚。然而，正是兩人生育的女兒，讓她和丈夫有了一段很深的「過節」。她回憶，女兒萍萍1998年11月出生時，因體位不正，經人工呼吸後才生還；隨後，在孩子出生不到40天，夫妻倆便外出打工，把女兒交給外婆照看。

然而，此後數年女兒經常發高燒，每次生病都哭鬧不停，4歲多還不會正常說話和走路，且智力低下、反應遲鈍，生活不能自理，「8歲都不會走路，一句話都說不出來。」陽小惠回憶，直到母親因病不能照看萍萍後，她才將女兒帶到工作的地方，一同生活。

在萍萍快到11歲時，陽小惠曾將女兒送到幼稚園，但由於女兒只能坐著，也不說話，老師便建議她帶回去。此後，她在其他人建議下，帶女兒到浙江省溫州市的醫院檢查，才發現女兒腦門中有一枚長約5公分的針。

當時，陽小惠立即回想起，女兒出生第3天便哭鬧不停。她懷疑，女兒腦門中的針是婆婆弄進去的，「因為婆婆曾讓我打掉已懷7個月的女兒，但我打電話回去詢問，對方不承認。」

▲父親因重男輕女決定殺掉女兒。（示意圖／免費圖庫stocksnap）

陽小惠此後帶著女兒回到四川，在成都接受治療。治療期間，她向媒體求助，也報了警，希望弄明白真相，「女兒做手術前，我叫老公去借錢，他就失蹤了。」

此後，經媒體報導，警方2010年1月在浙江將曾男抓獲歸案，他交代了事件始末。原來，因重男輕女思想作祟，認為女兒就是賠錢貨，一直想要一個男孩的他產生了「殺女」的想法，隨後，在出生第三天晚上，趁孩子熟睡之際，他將一枚長約5公分的針插入女兒腦門。

次日，他發現女兒沒死，便向母親坦白了此事，為此還被母親扇了一耳光。但因害怕事情敗露後，兒子受到法律處罰，曾母沉默了，也沒有及時送孫女去治療，一直隱瞞到11年後的真相大白。

曾男2010年6月因犯故意殺人罪，被判處有期徒刑11年，此後，他的上訴也被駁回。

網友氣炸表示，「這種人為什麼只判了11年，而且還可以獲減提前出來？中國的法律真是對惡人太寬容了」、「這是真正的人畜不如」、「自己親生骨肉都下得去手的，能3次減刑是什麼道理」、「怎配為人，怎配有小孩」。

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