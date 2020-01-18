國民黨估贏37萬票！徐巧芯曝「算票爆笑內幕」　只有兩人知道真相

▲台北市市議員徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）

記者錢玉紘／綜合報導

2020大選結束，國民黨結果慘輸，先前也被爆出其實在選前1月6日估票時國民黨內部自認韓國瑜可以贏到37萬票，結果卻是大幅相反。國民黨台北市議員徐巧芯就在節目上爆料指出，其實那個估票比較是「精神喊話」，真正的民調只有黨主席跟選舉操盤手看得到。



為何國民黨會自行預估贏37萬票？國民黨台北市議員徐巧芯在政論節目《新聞面對面》中提到，「這其實很好笑，我們每次選舉都會有估票，這其實就是一個參考用，就是心理喊話，其實隱含的意思是說，希望可以開出多少票，就報這個票上來」。

主持人謝震武詢問，那這個「贏37萬」應該不叫做預估，是所謂「期望表」，徐巧芯則回答就是這個意思沒錯。徐巧芯指出，因為這個期望值是個黨部一層一層往上呈報的，從最小的區黨部開始，若是每個地方只要多估個100票，那加起來的數字就很可觀，也就得到這樣的結果。

徐巧芯解釋，這樣的報票方式一開始誤差會很小，但是接連上去之後，每個人都多報，加起來變成是大贏，所以每4年都會有一次這樣的表，其實組發會或是黨主席都是放在旁邊而已，「以前國民黨有個民調中心，這個真實數字只有兩個人看到，一是黨主席，二是當次選舉的操盤手，那張（期望表）只是精神喊話用的」。