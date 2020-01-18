國民黨青年部3000字長文「拒絕統一」　 組發會前主委嗆：請離開國民黨

▲蔡英文、韓國瑜。（合成圖／記者李毓康攝、記者林敬旻攝）

記者葉國吏／綜合報導

2020總統與立委選舉落幕，國民黨大敗，青年部主任蕭敬嚴12日分析敗選原因，指出現在台灣社會的共識，就是「中華民國在台灣」、「主權獨立不容侵犯」、「拒絕統一」。對此組發會前主委、中評委張雅屏在臉書發文痛批蕭敬嚴，要求請離開國民黨。

蕭敬嚴談到國民黨敗選原因，直言現在台灣社會的共識，就是「中華民國在台灣」、「主權獨立不容侵犯」、「拒絕統一」。如果國民黨還想要在台灣有機會執政，甚至是不想要成為向偏鋒走的小黨，我們勢必得要調整、提出新的兩岸論述，即便這個論述絕對不會是「中共」樂見的。

組發會前主委、中評委張雅屏在臉書粉專「屏心而論」發文「該辭職的還沒走？」，表示國民黨是中華民國捍衛者，必須捍衛憲法，若不能捍衛憲法「請離開中國國民黨」。

張雅屏指出，中華民國憲法，是一中憲法，是捍衛中華民國的憲法。中華民國憲法所涵蓋的領土，比中華人民共和國還大。若反對統一，背後所代表的意義是，不認同中華民國憲法，即不可能捍衛捍衛中華民國。

張雅屏：「在此呼籲，蕭主任，您當年曾擔任過青年團總團長，若當時的參選政見就是反統一，我敬佩你至今的一致。若您現在以國民黨青年部主任身份提出反統一這種不知所以的立場，很抱歉，請離開國民黨。」